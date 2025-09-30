¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµí³Ñ¡Û½©¤Î¡È¥Ï¥é¥ß¡Éº×¤êÅþÍè¡ª¤ä¤ß¤Ä¤¥Ï¥é¥ß¡ÖÈ¾³Û¡×¤Ç¿©Íß¤Î½©¤ò²ÃÂ®¡ª～¿Íµ¤£³¼ï¤¬°ìÀÆ³ä°ú¡¢¤ªÆÀ¤Ë¥Ï¥é¥ß»°Ëæ～
¤µ¤é¤Ë¡ªÀ¸¥Óー¥ë290±ß¡¢¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡õÌµÅü¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー190±ß¤Î¡È¤ªº×¤ê²Á³Ê¡É
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëµí³Ñ¤Ç¤Ï¡¢¿©Íß¤Î½©¤òËþ¤¿¤¹ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö½©¤Î¾ÆÆùº×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¥Ï¥é¥ß¡×¤Ï¡ÈÈ¾³Û¡É¡¢¡Öµí³Ñ¥Ï¥é¥ß¡×¡Öµí³Ñ¾å¥Ï¥é¥ß¡×¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¿Íµ¤3¼ï¤Î¥Ï¥é¥ß¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¡È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡É¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÌª¤ª¤µ¤Ä¥Ð¥¿ー¡×¤ä¡¢¿©¸å¤Ë´ò¤·¤¤¡Öµí³Ñ¥¢¥¤¥¹¡×¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¡£À¸¥Óー¥ë¤Ï290±ß(ÀÇ¹þ319±ß)¡¢¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡õÌµÅü¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー190±ß(ÀÇ¹þ209±ß)¤È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤â¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½©¤À¤±¤Î¡È¥Ï¥é¥ß»°Ëæ¡É¡õ¡È¤ªº×¤ê²Á³Ê¡É¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡¡½©¤Ï¡È¿©Íß¤Î½©¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Îµ¨Àá¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÀÖ¿È¤È»é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ï¥é¥ß¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Ä¤Ä¤âÄø¤è¤¤»é¤ÇËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÉô°Ì¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¿©Íß¤¬Áý¤¹½©¤ÎÌëÄ¹¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡Ö¾ÆÆù¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢»é¤¬½Å¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ªÆù¡É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖÌª¤ª¤µ¤Ä¥Ð¥¿ー¡×¡õ¡Öµí³Ñ¥¢¥¤¥¹¡×¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥åー¤â¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡µí³Ñ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤ªÆù¡¦¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¶ー¥È¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö½©¤Î¾ÆÆùº×¤ê¡×¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö½©¤Î¾ÆÆùº×¤ê¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡³µÍ×
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å)～10/21Æü(²Ð)¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê
¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Îµí³ÑÅ¹ÊÞ¡Ê²Æì¸©¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¢¨µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¡¢µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡¢µí³ÑÀ®¾ë³Ø±àÁ°Å¹¤ò½ü¤¯¡£
¡¦ÍøÍÑÊýË¡¡§ÃåÀÊ»þ¡¦²ñ·×»þ¤Ë¡ÖÀìÍÑ¥Úー¥¸²èÌÌ¡×¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄó¼¨¡£
¡¡¢¨³ä°úÁ°¤Î°û¿©Âå¶â3,300±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ²Ä¡£
¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾¥¯ー¥Ý¥ó·ô¡¦Í¥ÂÔ¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ê»ÍÑ²Ä¤ÎµºÜ¤Î¤¢¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï½ü¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ä¤ß¤Ä¤¥Ï¥é¥ß Ì£Á¹¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§290±ß(ÀÇ¹þ319±ß)
¡¡¡È¤×¤ê¤Ã¡É¤ÈÃÆ¤à¿©´¶¤È³ú¤à¤¿¤Ó¤ËÆù½Á¤Î»Ý¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£Ì£Á¹¤À¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¹ÚÁÇ¤¬¤ªÆù¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥åー¥·ー¤Ë»Å¾å¤²¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¿§¡¢¹á¤Ð¤·¤¤Æ÷¤¤¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤ë¡£¥¬¥Ä¥ó¤È¸ú¤¤¤¿¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÈÌ£Á¹¤Î¥³¥¯¤¬¿©Íß¤òÄ¾·â¤·¡¢¥Óー¥ë¤ä¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡È¤ä¤ß¤Ä¤¤Î°ì»®¡É¤Ç¤¹¡£
µí³Ñ¾å¥Ï¥é¥ß¡¡ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§680±ß(ÀÇ¹þ748±ß)
¡¡30Æü´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê½ÏÀ®¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ê»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê°ì»®
µí³Ñ¥Ï¥é¥ß¡¡ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§480±ß(ÀÇ¹þ528±ß)
¡¡Æù¤Î»Ý¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¥µ¥¬¥ê¤ò»ÈÍÑ¡£¹õ¸ÕÜ¥¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë°ì»®¡£
¢£ SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥åー¤â¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
Ìª¤ª¤µ¤Ä¥Ð¥¿ー¡õµí³Ñ¥¢¥¤¥¹
¡¡Ç®¡¹¤Û¤¯¤Û¤¯¤Î¡ÖÌª¤ª¤µ¤Ä¥Ð¥¿ー¡×¤Ë¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¡Öµí³Ñ¥¢¥¤¥¹¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤È¤í¤±¤ë¥Ð¥¿ー¤Î´Å¤ß¤È¡¢¹õÌª¤È¤¤ÊÊ´¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¶Ë¾å¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¡£Ç®¤ÈÎä¡¢´Å¤µ¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢µí³Ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤´¤Û¤¦¤Ó¥Ç¥¶ー¥È¡É¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
¢£ Â¾¤Ë¤â¤ªÆÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´Ö¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤éÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(http://www.reins.co.jp/)
¡¡²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp
TEL¡§045-224-7200
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëµí³Ñ¤Ç¤Ï¡¢¿©Íß¤Î½©¤òËþ¤¿¤¹ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö½©¤Î¾ÆÆùº×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¥Ï¥é¥ß¡×¤Ï¡ÈÈ¾³Û¡É¡¢¡Öµí³Ñ¥Ï¥é¥ß¡×¡Öµí³Ñ¾å¥Ï¥é¥ß¡×¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¿Íµ¤3¼ï¤Î¥Ï¥é¥ß¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¡È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡É¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÌª¤ª¤µ¤Ä¥Ð¥¿ー¡×¤ä¡¢¿©¸å¤Ë´ò¤·¤¤¡Öµí³Ñ¥¢¥¤¥¹¡×¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¡£À¸¥Óー¥ë¤Ï290±ß(ÀÇ¹þ319±ß)¡¢¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡õÌµÅü¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー190±ß(ÀÇ¹þ209±ß)¤È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤â¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½©¤À¤±¤Î¡È¥Ï¥é¥ß»°Ëæ¡É¡õ¡È¤ªº×¤ê²Á³Ê¡É¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡¡½©¤Ï¡È¿©Íß¤Î½©¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Îµ¨Àá¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÀÖ¿È¤È»é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ï¥é¥ß¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Ä¤Ä¤âÄø¤è¤¤»é¤ÇËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÉô°Ì¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¿©Íß¤¬Áý¤¹½©¤ÎÌëÄ¹¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡Ö¾ÆÆù¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢»é¤¬½Å¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ªÆù¡É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖÌª¤ª¤µ¤Ä¥Ð¥¿ー¡×¡õ¡Öµí³Ñ¥¢¥¤¥¹¡×¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥åー¤â¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡µí³Ñ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤ªÆù¡¦¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¶ー¥È¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö½©¤Î¾ÆÆùº×¤ê¡×¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö½©¤Î¾ÆÆùº×¤ê¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡³µÍ×
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å)～10/21Æü(²Ð)¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê
¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Îµí³ÑÅ¹ÊÞ¡Ê²Æì¸©¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¢¨µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¡¢µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡¢µí³ÑÀ®¾ë³Ø±àÁ°Å¹¤ò½ü¤¯¡£
¡¦ÍøÍÑÊýË¡¡§ÃåÀÊ»þ¡¦²ñ·×»þ¤Ë¡ÖÀìÍÑ¥Úー¥¸²èÌÌ¡×¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄó¼¨¡£
¡¡¢¨³ä°úÁ°¤Î°û¿©Âå¶â3,300±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ²Ä¡£
¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾¥¯ー¥Ý¥ó·ô¡¦Í¥ÂÔ¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ê»ÍÑ²Ä¤ÎµºÜ¤Î¤¢¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï½ü¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡Ö½©¤Î¾ÆÆùº×¤ê¡×ÀìÍÑ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡¡
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202508_fallCP/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202509_fall_cp
―¡Ö½©¤Î¾ÆÆùº×¤ê¡×ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ ―
¤ä¤ß¤Ä¤¥Ï¥é¥ß Ì£Á¹¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§290±ß(ÀÇ¹þ319±ß)
¡¡¡È¤×¤ê¤Ã¡É¤ÈÃÆ¤à¿©´¶¤È³ú¤à¤¿¤Ó¤ËÆù½Á¤Î»Ý¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£Ì£Á¹¤À¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¹ÚÁÇ¤¬¤ªÆù¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥åー¥·ー¤Ë»Å¾å¤²¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¿§¡¢¹á¤Ð¤·¤¤Æ÷¤¤¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤ë¡£¥¬¥Ä¥ó¤È¸ú¤¤¤¿¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÈÌ£Á¹¤Î¥³¥¯¤¬¿©Íß¤òÄ¾·â¤·¡¢¥Óー¥ë¤ä¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡È¤ä¤ß¤Ä¤¤Î°ì»®¡É¤Ç¤¹¡£
µí³Ñ¾å¥Ï¥é¥ß¡¡ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§680±ß(ÀÇ¹þ748±ß)
¡¡30Æü´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê½ÏÀ®¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ê»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê°ì»®
µí³Ñ¥Ï¥é¥ß¡¡ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§480±ß(ÀÇ¹þ528±ß)
¡¡Æù¤Î»Ý¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¥µ¥¬¥ê¤ò»ÈÍÑ¡£¹õ¸ÕÜ¥¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë°ì»®¡£
¢£ SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥åー¤â¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
Ìª¤ª¤µ¤Ä¥Ð¥¿ー¡õµí³Ñ¥¢¥¤¥¹
¡¡Ç®¡¹¤Û¤¯¤Û¤¯¤Î¡ÖÌª¤ª¤µ¤Ä¥Ð¥¿ー¡×¤Ë¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¡Öµí³Ñ¥¢¥¤¥¹¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤È¤í¤±¤ë¥Ð¥¿ー¤Î´Å¤ß¤È¡¢¹õÌª¤È¤¤ÊÊ´¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¶Ë¾å¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¡£Ç®¤ÈÎä¡¢´Å¤µ¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢µí³Ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤´¤Û¤¦¤Ó¥Ç¥¶ー¥È¡É¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
¢£ Â¾¤Ë¤â¤ªÆÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´Ö¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤éÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(http://www.reins.co.jp/)
¡¡²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp
TEL¡§045-224-7200