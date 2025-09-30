¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖNTT¥°¥ëー¥×Åý¹çÊó¹ð½ñ2025¡×¤Î¸øÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄ¡¡ÌÀ¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¡ÖNTT¥°¥ëー¥×Åý¹çÊó¹ð½ñ2025¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡ÈInnovating a Sustainable Future for People and Planet¡É¤È¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿NTT¥°¥ëー¥×¤Î¼«¸Ê³×¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢Ãæ´ü·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î¿ÊÄ½¤äÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿Ãæ´üÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤±¤ë¸½ºß¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢NTT¥°¥ëー¥×¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñÁüÅù¡¢NTT¥°¥ëー¥×¤ÎÄ©Àï¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¤´ÀâÌÀ¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤ÊÆâÍÆ
Introduction
»ä¤¿¤Á¤Î¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ
²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¤è¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Ë¤è¤ë»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¸»Àô
¿Í¡¹¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿NTT¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£
²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ÎºÇÁ°Àþ
»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·
²ÁÃÍÁÏÂ¤¥¹¥Èー¥êー¤Î¹½ÃÛ¤È¼Â¹Ô
¼«¸Ê³×¿·¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹
¥Çー¥¿¥»¥¯¥·¥ç¥ó
¢£¸øÉ½Æü
2025Ç¯9·î30Æü
¢£¡ÖNTT¥°¥ëー¥×Åý¹çÊó¹ð½ñ2025¡×¤ÎÆþ¼êÊýË¡
NTT¥°¥ëー¥×¤ÎIR¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://group.ntt/jp/ir/library/annual/¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://group.ntt/jp/sustainability/¡Ë¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÜºÙ¤ÊºâÌ³¡¦ÈóºâÌ³¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤ÎºâÌ³¡¦ÈóºâÌ³¥Çー¥¿½¸¡Êhttps://group.ntt/jp/sustainability/data/financial_nofinancial/¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡ÈInnovating a Sustainable Future for People and Planet¡É¤È¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿NTT¥°¥ëー¥×¤Î¼«¸Ê³×¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢Ãæ´ü·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î¿ÊÄ½¤äÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿Ãæ´üÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤±¤ë¸½ºß¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢NTT¥°¥ëー¥×¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñÁüÅù¡¢NTT¥°¥ëー¥×¤ÎÄ©Àï¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¤´ÀâÌÀ¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤ÊÆâÍÆ
Introduction
»ä¤¿¤Á¤Î¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ
²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¤è¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Ë¤è¤ë»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¸»Àô
¿Í¡¹¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿NTT¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£
²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ÎºÇÁ°Àþ
»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·
²ÁÃÍÁÏÂ¤¥¹¥Èー¥êー¤Î¹½ÃÛ¤È¼Â¹Ô
¼«¸Ê³×¿·¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹
¥Çー¥¿¥»¥¯¥·¥ç¥ó
¢£¸øÉ½Æü
2025Ç¯9·î30Æü
¢£¡ÖNTT¥°¥ëー¥×Åý¹çÊó¹ð½ñ2025¡×¤ÎÆþ¼êÊýË¡
NTT¥°¥ëー¥×¤ÎIR¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://group.ntt/jp/ir/library/annual/¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://group.ntt/jp/sustainability/¡Ë¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÜºÙ¤ÊºâÌ³¡¦ÈóºâÌ³¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤ÎºâÌ³¡¦ÈóºâÌ³¥Çー¥¿½¸¡Êhttps://group.ntt/jp/sustainability/data/financial_nofinancial/¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£