¥¢¥¯¥µ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼ÒÄ¹¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§°ÂÞ¼ À»»Ê¡Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¼ÒÄ¹¸òÂå¤ª¤è¤ÓÌò°÷¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìò°÷¿Í»ö
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¸½Ç¤¡¦¼èÄùÌò Éû¼ÒÄ¹¡Ê2025Ç¯9·î30Æü»þÅÀ¡Ë
¿·Ç¤¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹·óCEO¡Ê2026Ç¯4·î1ÆüÉÕ¡Ë
2006Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹·òÁ´À´ÆÆÄÇËÃ¾½èÍýµ¡¹½¡ÊACPR¡Ë¤Ë¤ÆÊÝ¸±Ã´Åö¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤Î¸åÊÆ¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹ºâÌ³¾Ê½Ð¸þ¡¢´ÆÆÄ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ç¥Ô¥å¥Æ¥£¥Ø¥Ã¥É¤ò·Ð¤Æ¡¢2010Ç¯¤Ë¥¢¥¯¥µ¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¼Ò¡£°Ê¹ß¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎM&AÉôÌç¤äÀïÎ¬ÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¡¢¥°¥ëー¥×ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¤ò¥êー¥É¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥µ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Áー¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤è¤ê¡¢¥¢¥¯¥µ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¢¥¯¥µÀ¸Ì¿¡¢¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±¤Î¥Áー¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥µー¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¢¥¯¥µ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼èÄùÌò Éû¼ÒÄ¹¡¢¥¢¥¯¥µÀ¸Ì¿¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò Éû¼ÒÄ¹¡¢¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±¤Î¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¡¢¥¢¥¯¥µ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥³ー¥ë¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥¯¥Ëー¥¯Â´¡Ê2005Ç¯¡Ë¡Ê¹©³Ø½¤»Î¡Ë¡¢¹ñÎ©Åý·×·ÐºÑ¹ÔÀ¯³Ø±¡Â´¡Ê2006Ç¯¡Ë¡ÊÅý·×³Ø¡¦·ÐºÑ³Ø½¤»Î¡Ë¡£Ê©¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥êー²ñ¡Ê2006Ç¯¡Ë¡ÊÊÝ¸±¿ôÍý»Î¡Ë1982Ç¯9 ·î29ÆüÀ¸¡£
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥¢¥¯¥µ¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÊÝ¸±»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£»±²¼¤Ë¥¢¥¯¥µÀ¸Ì¿¡¢¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±¤Î2¼Ò¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥µ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¯¥µ¤ÏÀ¤³¦50¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç154,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢9,500Ëü¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢ÊÝ¸±¤ª¤è¤Ó»ñ»º±¿ÍÑÊ¬Ìî¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ²ñ·×´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯2024Ç¯¤ÎÇä¾å¤Ï1,103²¯¥æー¥í¡¢¥¢¥ó¥Àー¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¢ー¥Ë¥ó¥°¥¹¤Ï80²¯¥æー¥í¡¢2024Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑ»ñ»ºÁí³Û¤Ï8,790²¯¥æー¥í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥µ¤Ï¥æー¥í¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥³¥ó¥Ñー¥È¥á¥ó¥ÈA¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥µ¤ÎÊÆ¹ñÍÂÂ÷³ô¼°¤ÏOTC QX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¡¢¥À¥¦¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡ÊDJSI¡Ë¤äFTSE4GOOD¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¼çÍ×SRI¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÏ¢´Ä¶·×²è¡¦¶âÍ»¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡ÊUNEP FI¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊÝ¸±¸¶Â§¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÀÕÇ¤Åê»ñ¸¶Â§¡×¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¥¢¥¯¥µ¥°¥ëー¥×¤Î¿ôÃÍ¤Ï2024Ç¯1·î～12·î¤Î¶ÈÀÓ¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡õ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£
ÅÅÏÃ¡§03-6737-7200
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.axa-holdings.co.jp/
