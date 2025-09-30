2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡§¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ½£¤Î¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¼çÌò¤Ë
¡öÆ±½£¤ÏËüÇî¤ÇÎò»Ë¡¢¼«Á³¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð
¡ÚÂçºå2025Ç¯9·î30ÆüANSA¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®JBN¡Û2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ½£¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¥¦¥¤ー¥¯¡Ê1½µ´Ö¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸«½ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±½£¤ÎÊ¸²½°ä»º¤ÈÉ÷·Ê¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±½£¤Ï¡ÖPiedmont shares its story at Expo Osaka: a Heritage of Humanity - a journey across the UNESCO sites¡Ê¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ½£¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤½¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡§¿ÍÎà¤Î°ä»º―¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥¸¥ãー¥Ëー¡Ë¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¡¢¼«Á³¡¢¤½¤ì¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ½£¤ÎÊ¸²½¡¦µ¡²ñ¶ÑÅù¡¦ÀÄ¾¯Ç¯À¯ºöÃ´ÅöÉ¾µÄ°÷¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¦¥¥¢¥ì¥Ã¥ê¡ÊMarina Chiarelli¡Ë»á¤¬²óÁÛ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢16¤Î¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¤ò¸Ø¤ëÆ±½£¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥¢¥ì¥Ã¥ê»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ½£¤ÎÊ¸²½ºâ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥é¥ó¥²¡¢¥í¥¨¥í¡¢¤½¤ì¤Ë¥â¥ó¥Õ¥§¥Ã¥éー¥È¤Î¥Ö¥É¥¦ºÏÇÝ¤ÎÉ÷·Ê¤«¤é¥È¥ê¥å¥Õ¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¥ô¥£¥¢¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥¸¥§¥Ê¡ÊVia Francigena¡Ë¤«¤é¥µ¥ô¥©¥¤¥¢²¦²È¤Î²¦µÜ·²¡ÊRoyal Residences of the House of Savoy¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤ê¡¢¥µ¥¯¥ê¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¡ÊSacri Monti¡Ë¡ÊÀ»¤Ê¤ë»³¡¹¡Ë¡¢¸Ð¤ä¥¹¥Æ¥£¥ë¥È¡¢¡Ê¹ñÎ©¡Ë±Ç²èÇîÊª´Û¡Ê(National) Museum of Cinema¡Ë¤âËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ïº¬¸»¤ÈÌ¤Íè¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ー¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥¥¢¥é¡¦¥Æ¥ª¥éー¥È¡ÊChiara Teolato¡Ë»á¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥µ¥ô¥©¥¤¥¢²¦²È¤Î²¦µÜ·²¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ª¥éー¥È»á¤Ï¡ÖËüÇî¤Ï¡¢¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ½£¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¸ì¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë16¤Î²¦µÜ·²¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀëÅÁ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤é¤Î°ä»º¤Ï»þ¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤¬¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î½£¤Î´Ñ¸÷¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡¢¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±½£¤ÎÀ¼¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥²¡¢¥í¥¨¥í¡¢¥â¥ó¥Õ¥§¥Ã¥éー¥È¤Î¥ï¥¤¥óºÏÇÝÉ÷·Ê¤Î°ä»º¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ê¡¦¥¯¥¢¥ê¥¢¡ÊGiovanna Quaglia¡Ë»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ë¥ê¥âー¥È¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥æ¥Í¥¹¥³¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ10¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿ÍÎà¤È¼«Á³¤ÎÄ¹Ç¯¤Î´Ø·¸¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥¢¥ê¥¢»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥É¥¦±à¤¬²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë±Ä¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤¬º£Æü¤¤¤«¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤Âå¤ËÉáÊ×Åª¤Ê°ä»º¤ò°ú¤·Ñ¤°ÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¥»ー¥Õ¥¬ー¥É¤ËÅê»ñ¤¹¤ë±¿±Ä·×²è¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥¶¥¤¥¯²è¤Ï¡¢¸½ÃÏ´ÉÍý¿Í¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥®ー¥¸¡ÊFilippo Ghisi¡Ë»á¤Ë°ÑÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤Ë¤è¤ë¡Ö20À¤µª¤Î»º¶ÈÅÔ»Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ô¥ìー¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÔ»Ô¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿ー¤äµ¡³£¼°·×»»µ¡¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ê¤É¤òÀ¸»º¤·¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÎò»ËÅª¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥Ù¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®ー¥¸»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¢¿Í¡¹¤ÎÈ¯Å¸¤Ë»Å¤¨¤ëºî¶È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤¬2018Ç¯¤ËÇ§Äê¤·¤¿·úÂ¤Êª¤Ç¤¢¤ê²ÁÃÍ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£Æü¡¢¤½¤ì¤¬ËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ØÌ¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤âÊ¸²½¤ÎÂÐÏÃ¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ò¾ëÂç³Ø¤Î´Øº¬¹À»Ò¶µ¼ø¤Ï¡¢¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ½£¤Î¥µ¥¯¥ê¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¡ÊÀ»¤Ê¤ë»³¡Ë¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ä¡¢È¿½¡¶µ²þ³×¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¢¤ê¹ñÌ±¤Î¿®¶Ä¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤Î¶µ²ñ¤Î°ì·²¤ä¤½¤Î¤Û¤«¤Î·úÃÛ¾å¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»³À¤³¦°ä»º¥»¥ó¥¿ー¤Î¾¾Åç¿Î¡¦³Ø·Ý²ÝÄ¹¤Ï¡¢À»¤Ê¤ëÉ÷·Ê¤ÎÉáÊ×Åª¤Ê°ÕÌ£¤ò¶¯Ä´¤·¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»³¤Ï¿¹ÍåËü¾Ý¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥µ¥¯¥ê¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¤ËÆ±¤¸Àº¿À¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¼«Á³¤È¹â¤¤Àº¿ÀÀ¤¬·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ½£¤ÏÂçºå¤Ç¤½¤ÎÍ¥±ÛÀ¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¶¯¤á¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÊ¸²½°ä»º¤ÈÉ÷·Ê¤¬°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤Î´Ö¤Ç¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢À®Ä¹¡¢ÂÐÏÃ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½ー¥¹¡§General Commissioner¡Çs Office of Italy for Expo 2025 Osaka