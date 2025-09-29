¡ÖÅìµþÂç³Ø½»ÂðÅÔ»ÔºÆÀ¸¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡×¿·Àß¡Ê¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìµþÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÁíÄ¹¡§Æ£°æ µ±É×¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖÅìµþÂç³Ø¡×¡Ë¤È¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÍ§ ¹À»Ì¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡×¡Ë¤Ï¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¤«¤éÅìµþÂç³Ø¤Ø¤Î´óÉÕ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥À¥¦¥á¥ó¥È·¿¸¦µæÁÈ¿¥Ãí1¤È¤·¤Æ¡ÖÅìµþÂç³Ø½»ÂðÅÔ»ÔºÆÀ¸¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö½»ÂðÅÔ»ÔºÆÀ¸¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡×¡Ë¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½»ÂðÅÔ»ÔºÆÀ¸¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¤Î½»Âð¡¦ÅÔ»ÔºÆÀ¸¤¬Êú¤¨¤ë½ô²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢½»Âð¡¦ÅÔ»ÔºÆÀ¸¤ËÌòÎ©¤Äµ»½ÑµÚ¤ÓÀ©ÅÙ¤Î³×¿·¤òÀèÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤äÀ¯ºö¤Ê¤É¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö½»ÂðÅÔ»ÔºÆÀ¸¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡×¿·Àß¤ÎÇØ·Ê
¡¡¸½Âå¤Î½»Âð¡¦ÅÔ»ÔºÆÀ¸¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤äµ¤¸õÊÑÆ°¡¢ÀèÃ¼¾ðÊóµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¾´¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤Î´Ø·¸¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êñ³çÅªÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö½»ÂðÅÔ»ÔºÆÀ¸¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î³µÍ×
¡¡Â¿Ê¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¶¦¤ËÊ¬Ìî²£ÃÇÅª¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ØÏ¢´ë¶È¡¦»º¶È³¦¤ä¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¡¦¹ñºÝ¸¦µæµ¡´Ø¤È¤âÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½»Âð¡¦ÅÔ»ÔºÆÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê³Ø½ÑÎÎ°è¤ò·ÁÀ®¤·¡¢½»Âð¡¦ÅÔ»ÔºÆÀ¸¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½»Âð¡¦ÅÔ»ÔºÆÀ¸¤ËÌòÎ©¤Äµ»½ÑµÚ¤ÓÀ©ÅÙ¤Î³×¿·¤òÀèÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤äÀ¯ºö²ÝÂê¤Ê¤É¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¡¢¿ÍÎà¤ÈÃÏµå¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö½»ÂðÅÔ»ÔºÆÀ¸¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ê£±¡Ë½»Âð»Ô³¹ÃÏ¤äÅÔ»Ô¤ÎºÆÀ¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë·¸¤ë³Æ¸¦µæÊ¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø½ÑÎÎ°è¤ò·ÁÀ®
¡¡Â¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë½»Âð»Ô³¹ÃÏ¤äÅÔ»Ô¤ÎºÆÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¬Ìî²£ÃÇ¤·¤¿¸¦µæ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø½ÑÎÎ°è¤ò·ÁÀ®¤·¡¢ºÆÀ¸¼êË¡¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë½»ÂðÅÔ»Ô¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Îµ»½Ñ³×¿·
¡¡¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹½ÁÛ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½»ÂðÅÔ»Ô¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Îµ»½Ñ³×¿·¤òÆ³¤¡¢½»ÂðÅÔ»Ô¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë½»ÂðÅÔ»Ô¤ÎºÆÀ¸¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¯ºö¤Î¹½ÁÛ¤ÈÀ©ÅÙ¤ÎÀß·×
¡¡½»ÂðÅÔ»Ô¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤äºÆÀ¸¤ò¼çÆ³¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë½ôÀ¯ºö¡¦À©ÅÙ¤òÀß·×¡¢À¯ÉÜ¤Î´ØÏ¢µ¡´Ø¤ËÄó¸À¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ø¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªÅöÌÌ¤Ï¡¢¹Ù³°½»ÂðÃÄÃÏ¤ÎºÆÀ¸¤ò¼ç¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£´ØÏ¢¤·¤¿Àè¹ÔÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¹Ù³°·¿¸Í·ú½»ÂðÃÄÃÏºÆ¹Ì¡ÊºÆÀ¸¡Ë»ö¶È¡Ö¥ê¥Ö¥Í¥¹¥¿¥¦¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÂÐ¾Ý»öÎã¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃÎ¸«¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
URL:https://www.daiwahouse.co.jp/about/community/livnesstown/
¡üÅìµþÂç³ØÁíÄ¹ Æ£°æ µ±É×¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥¨¥ó¥À¥¦¥á¥ó¥È·¿¸¦µæÁÈ¿¥¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¼«Î§Åª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ë¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ³Ø¤ÎÌ¤Íè»Ö¸þ¤ÎÃÎ¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶ÈÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤Þ¤·¤¿¡Ö¥À¥¤¥ï¥æ¥Ó¥¥¿¥¹³Ø½Ñ¸¦µæ´Û¡×¤Î´óÂ£¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¤´´óÉÕ¤Ë¤è¤ê½»Âð¡¦ÅÔ»ÔÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÎÎ°è¤Ç¤ÎËÜ³Ø½é¤Î¥¨¥ó¥À¥¦¥á¥ó¥È·¿¸¦µæÁÈ¿¥¤¬ÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¡¢¿ÍÎà¤ÈÃÏµå¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶ÈÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡Ë§°æ ·É°ì¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡½»ÂðÃÄÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë½»Ì±¤Î¹âÎð²½¤äÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥éÎô²½¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ÏÁ´¹ñ¤Î½»ÂðÃÄÃÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Î½»Âð»Ô³¹ÃÏ¤Ë¶¦ÄÌ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Åö¼Ò¤¬2015Ç¯¤è¤ê¡¢²ÝÂê²ò·è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿·¤¿¤Ê¡Ö¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤òÁÏ½Ð¤·¡¢´ûÂ¸½»Ì±¤ä¿·¤¿¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë½»Ì±¤¬°Â¿´¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Þ¤Á¤òºÆ¹Ì¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓ¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤Î¡Ö½»ÂðÅÔ»ÔºÆÀ¸¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡×¿·Àß¤Î¹ç°Õ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ËÜ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Î¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅìµþÂç³ØÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢½»Âð¤äÅÔ»Ô¤ÎºÆÀ¸¤Ê¤É¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸åÎ¾¼Ô¤Ï¡¢¡Ö½»ÂðÅÔ»ÔºÆÀ¸¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î¿·Àß¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»º³ØÏ¢·È¤ò¤è¤ê¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ä¼Ò²ñ³èÆ°µÚ¤Ó»Ô¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»Âð¡¦ÅÔ»Ô¤Ë´Ø¤ï¤ë¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤äÀ¯ºö²ÝÂê¤Ê¤É¤Î²ò·è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë¡Ú¥¨¥ó¥À¥¦¥á¥ó¥È·¿¸¦µæÁÈ¿¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÅìµþÂç³Ø¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¸ø¶¦À¤ËÊô»Å¤¹¤ëÂç³Ø¤È¤·¤Æ¼«Î§Åª¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤ÊÁÏÂ¤³èÆ°¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¤Âç³Ø¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²þ³×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢½ÀÆð¤Çµ¡Æ°Åª¤ÊºâÌ³±¿±Ä¤Ë»ñ¤¹¤ë¡¢Âç³ØÆÈ¼«´ð¶â¡Ê¥¨¥ó¥À¥¦¥á¥ó¥È¡Ë¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢±¿ÍÑ±×¤ò»ö¶È¤Ë³èÍÑ¤·¹±µ×Åª¤Êºâ¸»¤È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥À¥¦¥á¥ó¥È·¿·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥À¥¦¥á¥ó¥È·¿¸¦µæÁÈ¿¥¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¥¨¥ó¥À¥¦¥á¥ó¥È¤Î±¿ÍÑ±×¤ò¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæÁÈ¿¥¤Îµ¡Æ°ÅªÀßÃÖ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±ÊÂ³Åª¤Ê³èÆ°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£