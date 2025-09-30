エー・ディー・ワークスの不動産小口化商品「ARISTO」３Q単体販売額67.78億円で四半期最高を更新

株式会社ADワークスグループ

株式会社ＡＤワークスグループ（所在地：東京都千代田区､代表者：代表取締役社長CEO田中秀夫､以下「ADWG」）の子会社、株式会社エー・ディー・ワークス（本社：東京都千代田区､代表取締役社長：鈴木俊也、以下「ADW」） は、9月30日付で、不動産小口化商品「ARISTO」シリーズ「ARISTO恵比寿」（販売総額39.65億円）、「ARISTO下北沢」（販売総額19.1億円）及び「ARISTO白金高輪」（販売総額12.3億円のうち9.03億円）をあらたに運用開始しました。これにより、第3四半期単体での売上は67.78億円となり、四半期での販売総額としては過去最高額となりました。また、期初からの販売総額は累計179.18億円となり、前年同期比170％を達成。年間目標に対しても89.5％と好調に進捗しております。 2025年7月1日に発信した「不動産小口化商品の市場状況と競争優位性」のとおり、ADWは2030年度に不動産小口化事業での販売総額600億円を目指しております。今後も企業の成長を牽引しながら事業の強化に努めます。

注）販売価格は全て税込表示

1. 多様なアセットを取り揃え、3Qで前年同期比170％の販売総額を達成

ADWは、第3四半期に第21号商品「ARISTO恵比寿」（販売総額39.65億円）、第22号商品「ARISTO下北沢」（販売総額19.1億円）及び第23号商品「ARISTO白金高輪」（販売総額12.3億円のうち9.03億円）を含む67.78億円を販売し、運用を開始しました。

これにより、第3四半期までの販売総額は累計179.18億円、進捗率は89.5％、前年同期比170％となっております。

「ARISTO恵比寿」は恵比寿駅から徒歩約4分に位置するオフィスビル、「ARISTO下北沢」は下北沢駅から徒歩2分に位置している店舗ビルで、いずれも一等地の築浅物件です。

また、7月末から販売開始した第23号商品「ARISTO白金高輪」は高級住宅地に存する集合住宅で、第3四半期においては事務所、店舗、集合住宅の多様なアセットを取り揃え、分散投資ニーズにお応えしました。

2. 四半期単体での売上は歴代最高額、販売力向上を受け来年度の販売総額目標引上げも

この第三四半期における販売ペースは、「不動産小口化商品『ARISTO』 2030年 年間販売総額600億円へ ～不動産小口化事業の市場環境と競争優位性～」（2025年7月1日発表）における来年度の販売目標である270億円を達成するために必要な四半期ごとの販売ペース（67.5億円／1Q）を上回る好調な結果となりました。

このような販売力の向上を踏まえ、来期の販売目標は、上記の270億円から引き上げることを予定しております。具体的な目標数値は通期決算発表時等に公開を検討しております。

3. 「信託受益権」スキームで初の組成、投資効果はそのままに投資家の安心感アップへ

今回組成した第21号以降の商品は、当社では初の「信託受益権」スキームでの組成となりました。当該スキームにより、投資効果やコストはほとんど変わらないまま、会計など運用の効率化を図れるようになりました。加えて、2025年6月30日に発信した「エー・ディー・ワークスの不動産小口化商品「ARISTO」上半期販売総額前年同期比170％ 企業成長を牽引」の通り、質権設定を活用した大型物件の仕入れ獲得機会の拡大や、金融機関の取り扱いのしやすさによる販売スピードの向上も期待されます。

今後も売上拡大だけでなく、営業エリアの拡大、他の新規事業とのリレーション強化などにも貢献しながら、2034年に見据える当社のビジョン『税前利益200億円・BtoCシェア40％』の達成に向けて、不動産小口化商品販売事業の益々の拡大を目指してまいります。

【参考】商品情報

■ 千代田区平河町、初の横浜エリアの物件を販売中

2025年9月より、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」等から徒歩4分に位置するオフィス・店舗ビル、第24号商品「ARISTO千代田平河町」（販売総額33.6億円）ならびに多くの主要路線が乗り入れる神奈川県・横浜駅から徒歩4分の位置に存する店舗ビル、第25号商品「ARISTO横浜」（販売総額29.2億円）の販売を開始いたしました。

いずれもARISTO初のエリアに存する商品でありつつ、商業やビジネスが盛んな一等地の築浅物件という魅力は保持。今後も投資家ニーズの高いエリアを検証しながら、更なる事業成長の可能性を探ってまいります。

株式会社ADワークスグループ

株式会社ADワークスグループとその子会社（事業会社）からなるADWGグループは、東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置く、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。



1886年に創業した「青木染工場」を前身とすることから、現在の社名は「Aoki Dyeing Works（青木染工場）」に由来しており、約140年の長き歴史は社員にも広く知られています。



2024年、目指すべき不動の指針である北極星として『ワクを超えるしなやかな発創で、世界を色鮮やかに染め直す。』を掲げ、10年後のビジョンに『富の循環を創出し、誰もが心に火を灯せる社会を作る』『税前利益200億円／BtoCシェア40％』を定めています。



会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/