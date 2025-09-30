Åì³¤ÃÏ¶è¤¬¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡¡ÈôÂÍµí¡¦¾¾ºåµí¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë ¡Ö¤®¤Õ¡¦¤ß¤¨¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡ª
£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ºÃÏÄ¾Á÷ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¡¢¡Ö¤®¤Õ¡¦¤ß¤¨¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÈôÂÍ¡¦ÈþÇ»¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹¾ì¡Ê´ôÉì¡Ë¡×¤È¡Ö»°½Å¤ÎÌ£¼«Ëý¡Ê»°½Å¡Ë¡×¤¬Ï¢·È¤·¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤¬¸Ø¤ë´ôÉì¸©¤Î¡ÖÈôÂÍµí¡×¡¢»°½Å¸©¤Î¡Ö¾¾ºåµí¡×¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÈôÂÍ»ÝÆÚ¡×¤È¡Ö°ËÀª¤¦¤Þ¤·ÆÚ¡×¤Î¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼¡²ó»È¤¨¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Åì³¤ÃÏ¶è¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµí¥³¥é¥Ü¡Ö¤®¤Õ¡¦¤ß¤¨¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
£±¡¥´ü´Ö¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£±£°·î£±Æü¡Ê¿å¡Ë～£±£¹Æü¡ÊÆü¡Ë
£²¡¥¾¦ÉÊ¡§
¡Ê£±¡Ë¾¾ºåµí¡¦ÈôÂÍµí¡¡¾ÆÆù¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡§14,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ê£²¡Ë¾¾ºåµí¡¦ÈôÂÍµí¡¡¥¹¥Æー¥¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡§19,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ê£³¡Ë°ËÀª¤¦¤Þ¤·ÆÚ¡¦ÈôÂÍ»ÝÆÚ¡¡¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡§4,300±ß(ÀÇ¹þ)
£³¡¥ÈÎÇäÀè¡§
¡¡¡Ê£±¡Ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÈôÂÍ¡¦ÈþÇ»¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹¾ì¡×https://www.ja-town.com/shop/c/c4201
¡¡¡Ê£²¡Ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö»°½Å¤ÎÌ£¼«Ëý¡×https://www.ja-town.com/shop/c/c4501/
£´¡¥ÆÃÅµ¡§
¡Ê£±¡Ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÈôÂÍ¡¦ÈþÇ»¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹¾ì¡×¡Ê´ôÉì¡Ë¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤ÎÆÃÅµ
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ´Þ¤àÈôÂÍµí¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¸åÆü¡ÖÈôÂÍ¡¦ÈþÇ»¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹¾ì¡×¤ÎÈôÂÍµí¹ØÆþ»þ¤Ë»È¤¨¤ë£±£°¡ó¥ª¥Õ¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö»°½Å¤ÎÌ£¼«Ëý¡×¡Ê»°½Å¡Ë¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤ÎÆÃÅµ
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤Î£³¾¦ÉÊ¤ò10,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå30Ì¾¤Ë¡¢¸åÆü¡Ö»°½Å¤ÎÌ£¼«Ëý¡×¤Î¾¾ºåµí¹ØÆþ¤Ë»È¤¨¤ë1,000±ß¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥¤¥áー¥¸
¡Ú£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡Û
¡¡£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ(£Ê£ÁÁ´ÇÀ)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ºÃÏÄ¾Á÷ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÆüËÜ¤ÈÊë¤é¤½¤¦¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÇÀ¶¨¡Ê£Ê£Á¡Ë¤Ê¤É¤¬¡¢³Æ»ºÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿½Ü¤ÎÇÀÃÜ»ºÊª¤äÆÃ»ºÉÊ¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ê£Á¥¿¥¦¥ó¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡Ö¤¸¤§ーÂÀ¡×¡£
¡¡£Õ£Ò£Ì¡§https://www.ja-town.com/shop/f/f0
¡Ú¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¡Û
¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î»ºÃÏ¤Î½Ü¤ÎÇÀÃÜ»ºÊª¤ä¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ðÊó¤òÅÔÅÙÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/JA_JAtown