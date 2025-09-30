【10月8日（水）、10月16日（木）12:00～ 無料オンラインセミナー】海外事例から学ぶ！生成AIによる半導体製造プロセス革新と競争優位性

株式会社メタリアル

メタリアル・グループの株式会社ロゼッタ（代表取締役：五石 順一）は、無料オンラインセミナー「海外事例から学ぶ！生成AIによる半導体製造プロセス革新と競争優位性」を10月8日（水）および10月16日（木）に開催いたします。

※16日はアーカイブ配信です。

国際競争が激化する半導体業界において、製造プロセスの高度化はもはや待ったなしの状況です。

精度向上、歩留まり改善、開発サイクルの短縮などの課題を解決するために、海外のトップメーカーはすでに生成AIを導入し、成果を上げ始めています。

本ウェビナーでは、海外在住・元Google CSOが登壇し、海外半導体企業の最新活用事例をもとに、生産性向上・コスト削減・品質改善に直結する生成AI活用のポイントを徹底解説します。

「生成AIは本当に自社の製造に役立つのか？」「具体的にどの領域で効果が出ているのか？」

といった疑問を解消し、自社導入の検討にすぐ役立つ情報を提供します。

◆このような方にオススメ◆

- 経営企画部門：競合に先んじて革新的技術を取り入れたい方- 製造・開発部門：歩留まり改善や開発効率化に課題を感じている方- 情報システム部門：AI導入のROIやコストを検討中の方

＜開催概要＞

【開催日時】1日目：2025年10月8日（水）12：00～13：00

2日目：2025年10月16日（木）12：00～13：00※2日目はアーカイブ配信です。

【開催場所】オンライン（Microsoft Teams使用）

【登壇者】 三好 真（株式会社メタリアル 株式会社ロゼッタ／最高戦略責任者）

【参加費】 無料

お申し込みはこちら

1日目のお申し込み先

https://events.teams.microsoft.com/event/3a0e1207-ef4f-4fdf-8f61-fc73463fd18d@0963a0b6-b8bc-4d20-8445-8f5be2c64f46/registration

2日目のお申し込み先

https://events.teams.microsoft.com/event/6937ea20-3e38-48ef-8d4f-5220bd3caf04@0963a0b6-b8bc-4d20-8445-8f5be2c64f46/registration

＜登壇者 三好 真（みよし まこと）プロフィール＞

慶應義塾大学在学中に起業・事業売却後、デロイトトーマツコンサルティングでのグローバル戦略経験を経て、Google合同会社ではAPAC・北米市場向け成長支援に従事。

現在は株式会社メタリアルのCSOとして、採用・M&A・事業開発から組織戦略まで幅広く担当。

東南アジアのリアルなAI活用現場に精通したプロフェッショナルです。

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1※に位置している。（※出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名：株式会社メタリアル

URL：https://www.metareal.jp/

所在地：東京都千代田区神田神保町 3-7-1 ニュー九段ビル

代表者：代表取締役 五石 順一

設立：2004年2月

事業内容：業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

お問合せ先：pr@metareal.jp

■株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAIサービスを提供している。

主力サービス：専門用語に強い高精度AI翻訳「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000分野・100言語をカバー

4. 国内サーバーによる最高水準のセキュリティ

5. スキャン画像PDFも丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AIソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」などのサービスを提供。

社名：株式会社ロゼッタ

URL：https://www.rozetta.jp/

代表者：代表取締役 五石 順一

事業内容：AI翻訳および専門文書AIの開発・運営