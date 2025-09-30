【シントトロイデン】Ramen NIKKOU B.V様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、Ramen NIKKOU B.V様（本社：オランダ デルフト市）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【Ramen NIKKOU B.V様 コメント】

「私たちラーメンにっこうは、「ラーメンさぼりません。」をモットーに日本のラーメン文化をオランダ・ヨーロッパに広めるべく、ラーメンを作り続け、また日本から海外に挑戦するラーメン職人を育てています。このパートナーシップを通じて、STVVが掲げる「日本と世界をつなぐ架け橋」というビジョンに共感し、グローバルな舞台での挑戦を応援させていただけることを大変光栄に思っております。

今後は、STVVとのコラボレーションを通じて、日本食文化の魅力をさらに多くの方に届けるとともに、スポーツと食が生み出す感動を共有してまいります。引き続き、ラーメンにっこうをどうぞよろしくお願いいたします。」

■会社概要

社名：Ramen NIKKOU B.V

代表者：西川 浩司

所在地：Oosteinde 199, 2611VE DELFT, Netherlands

事業内容：飲食事業

公式サイト：https://www.ramennikkou.com/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。