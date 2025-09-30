モバイルチケットシステム「QUICK TRIP Ticket」、桜井市内を巡るタクシーチケットの取り扱いを開始

レシップホールディングス株式会社

レシップホールディングス株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：杉本 眞）の連結子会社レシップ株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：北野 元昭、以下：レシップ）は、観光・イベント向けモバイルチケットシステム「QUICK TRIP Ticket」を活用し、2025年10月1日（水）から、奈良県桜井市で運行を開始する周遊タクシーで利用できるモバイルチケットの取り扱いを開始します。

本取り組みは、国土交通省が実施する令和７年度「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクトの一環として、桜井に愛に恋プラットフォーム（事務局：名鉄観光サービス株式会社奈良支店）が採択された共創モデル実証運行事業です。本事業の実施・運行は、日の丸交通株式会社が担います。

奈良県桜井市は、古代日本の歴史と文化を色濃く感じられる場所です。この地は、日本最古の道とされる「山の辺の道」が通るなど、古代のロマンを今に伝える貴重な歴史遺産に満ちています。豊かで美しい自然と、由緒ある数々の歴史的な名所が調和し、ゆったりとした雰囲気の中で深い歴史探訪を楽しめるのが最大の魅力です。

「QUICK TRIP Ticket」の導入により、観光客はスマートフォン一つで、タクシーを簡単に予約・利用できます。これにより、公共交通機関では行きにくかった場所にも気軽に立ち寄れるようになり、桜井市全体を自由に楽しむことができます。さらに、各コースの利用者は桜井市内の提携施設で来店特典が受けられます。これにより、地域への経済的波及効果を最大化し、地元コミュニティの活性化にもつなげます。また、チケット購入時のアンケートから利用者のニーズを分析し、今後のサービス改善や観光施策の立案に繋げていきます。

レシップは、旅行会社や地域交通事業者と連携し、観光地における移動環境の整備を支援するデジタル基盤を提供しています。今後も、観光交通の利便性向上と地域経済の活性化に貢献してまいります。

サービスイメージ

＜チケットについて＞

- 実証運行期間：2025年10月1日（水）～12月29日（月）- 販売するチケット・明日香・万葉コース・多武峰談山神社コース・山の辺の道コース・フリーコース（A、Bいずれかのコースより2カ所選択）A：石舞台古墳・岡寺・飛鳥寺・奈良県立万葉文化館・山田寺跡B：安部文殊院・聖林寺・談山神社・不動の滝・等彌神社

※各コース1000円（1乗車／税込み・定員4名まで）

※観光タクシー2時間半＋デジタルクーポン付き（提携施設にて特典あり）

チケット購入はこちらから： https://sakurainiainikoi-mwt.quicktrip.jp

詳細はこちらから： https://mobile-ticket.jp/sakurai

アンケートイメージチケットイメージチケットイメージ

＜QUICK TRIP Ticketについて＞

観光・イベント向けに特化したWEBアプリ型のモバイルチケット

サービスイメージ

「QUICK TRIP Ticket」は、各事業者・エリア専用かつダウンロード不要のWEBアプリを提供し、乗車券や施設入場券をはじめとしたチケットをデジタル化して発行・販売・管理するシステムです。ソーシャルログイン（Google、Facebook、Apple、Amazon）に対応するとともに、7言語（日本語・英語・中国語（簡体・繁体）・韓国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語）での表示に対応しており、アプリごとに使用する言語を選ぶことができます。

また、事業者側で簡単にチケットを作成できること、QRコード※を利用者が読み取ることでチケットの利用認証ができることなども強みです。各WEBアプリやチケットのデザインには、任意の画像や色を設定できます。

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

QUICK TRIP特設サイトはこちらから：

https://www.lecip.co.jp/lecip/feature/quicktrip/(https://www.lecip.co.jp/lecip/feature/quicktrip/)

＜会社概要＞

会社名 ：レシップ株式会社

所在地 ：岐阜県本巣市上保1260番地の2

設立 ：1953年3月（レシップホールディングス株式会社100%出資）

事業内容：バス・鉄道用電装機器等の製造および販売・サービス、

各種産業機器および自動車部品等の製造および販売・サービス

会社ホームページ：https://www.lecip.co.jp/