世界初 AI駆動開発のための2daysカンファレンス「AI駆動開発カンファレンス 2025秋」にて講演・ブース出展
JTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森 豊、以下：JTP）は、2025年10月30日（木）、31日（金）に開催される「AI駆動開発カンファレンス 2025秋」にて講演およびブース出展します。
本イベントは、AIによる新たなソフトウェア開発時代におけるAI駆動開発の導入促進とノウハウの共有、競争力強化を目的とした、AI技術を使った開発に興味を持つ方々向けのカンファレンスです。ChatGPTやGitHub CopilotなどのAIツールを使った開発のノウハウや、AIによる開発プロセスの最適化、生成AI・LLMを最大限に活用した新たな開発方法・開発スタイルやテクニックや今後の新しい開発スタイルについて共有・議論します。
■開催概要
日時 ：2025年10月30日（木）、31日（金）11:00～18:00
会場 ：品川グランドセントラルタワー 31F、ライブ配信
主催 ：AI駆動開発カンファレンス 実行委員会
協力 ：日本マイクロソフト株式会社
参加費用：現地参加 2,000円（懇親会費用込み）
オンライン参加 無料
申込方法：以下URLよりお申し込みください（事前登録制）
https://www.ai-driven.dev/
■当社セッション情報
タイトル：AI x 組織でのチーム開発を成功に導く方法
登壇者 ：JTP株式会社
執行役員 アプリケーションエンジニアリング事業部 事業部長
岡本 拓也
AI駆動開発エバンジェリスト アプリケーションエンジニアリング事業部
梨本 大輔
■出展サービス
・AI駆動開発ソリューション「daimon」
企業のシステム内製化において、アプリケーション開発の様々な工程でAIを活用することで、生産性向上と新たな価値創出を実現するAI駆動開発の導入をサポートします。
https://daimon.jtp.co.jp/
【JTP株式会社について】
JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人材育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。
【本リリースに関する問い合わせ】
JTP株式会社 コーポレート本部
E-mail：pr@jtp.co.jp
