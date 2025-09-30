ロイヤルパインズホテル浦和19Fのトップラウンジにて、2025年10月1日(水)～11月28日(金)の平日ランチ限定で、秋の味覚を贅沢に楽しめる「秋ガレットセット」が新登場！！

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社

そば粉を使用したガレットを、当ホテルならではのスタイルでご用意。香ばしく焼き上げた生地に、秋の恵みをふんだんに散りばめました。きのこのソテーや紅茶鴨のスモーク、ノルウェーサーモン、ホエー豚のベーコンなど、素材の持ち味を生かした秋の彩り豊かな具材をご用意しております。また、お好きな2種類の味の組み合わせが選べるハーフ＆ハーフもお楽しみいただけます。浦和の街を一望できるトップラウンジで眼下に広がる景色とともに、秋の実りを味わう優雅なランチタイムをぜひご堪能ください。

秋ガレットセット・ハーフ＆ハーフ（キノコのソテーとトリュフ香るクリーム＆スペイン産生ハム“ハモンセラーノ”）マルチバイタミングラス／かぼちゃのポタージュ／コーヒーor 紅茶 ※食材の組み合わせは一例です。

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：井上 理）が

運営するロイヤルパインズホテル浦和19Fトップラウンジでは2025年10月1日（水）～11月28日（金）の平日ランチ限定で秋ガレットセットを販売します。また2種類の食材が選べるハーフ＆ハーフが新登場。

■概要

トップラウンジ「秋ガレットセット」

開催日：2025年10月1日（水）～11月28日（金） 平日ランチ限定

●秋ガレットセット：

ガレットプレート／マルチバイタミングラス／かぼちゃのポタージュ／コーヒーor 紅茶

料金：\2,200（税込・サービス料別）※ハーフ＆ハーフは追加料金\330（税込・サービス料別）

時間：12:00～14:30（ラストオーダー）

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/royalpines-toplounge/reserve

当日受付も承ります。お気軽にご来店ください。

■メニュー詳細

きのこのソテーとトリュフ香るクリーム

きのこは低カロリーで食物繊維やビタミンD、ミネラルが豊富

に含まれた秋の食材です。その栄養素が健康、美容面で大い

に期待することができます。しいたけ、ひらたけ、タモギタケ、

マッシュルームのソテーとトリュフ風味のクリームソース、

おいしい香りとともにお召し上がりください。

紅茶鴨のスモーク

紅茶鴨とは合鴨に紅茶を配合した肥料を与えて育ったチェ

リーレバー種の鴨のことです。皮下脂肪が厚く、不飽和脂肪酸

を多く含んでおり、油は淡泊で風味が良い品種です。ビタミン

A、ビタミンB2、鉄分も多く栄養成分もたっぷり。鴨と相性

の良いリンゴチップのフレーバーでスモークしてあります。

ホエー豚ベーコン

チーズ製造の副産物であるホエー( 乳清) を飲んで育った豚

のことです。ホエーには乳糖や乳酸菌などの栄養成分が豊富

で、肉質は柔らかく油にまで甘味があるのが特徴です。

ノルウェーサーモンマリネ

ノルウェーサーモンはオメガ３脂肪酸(EPA、DHA) が豊富

で、血液をサラサラにし、動脈硬化や心臓病のリスクを軽減

する効果や疲労回復に役立つと考えられています。

スペイン産生ハム”ハモンセラーノ”

ハモンセラーノは栄養価が高く、タンパク質、ビタミン、ミ

ネラルをバランスよく含んでいます。特にタンパク質が豊富

で筋肉や内臓、皮膚などを作るのに必要な栄養素です。また

疲労回復に効果的なビタミンB1 や抵抗力を高める亜鉛など

も含まれています。

天使の海老

ニューカレドニアの自然豊かな環境で育ち、世界最高級の品

質と味をもつ海老です。良質な動物性タンパク質を多く含み、

低脂肪であることから健康的な食品として知られています。ま

たカルシウム、ビタミンE、タウリンなどの栄養素も豊富です。

［秋ガレットセット内容］

●ガレットプレート

●マルチバイタミングラス（6種類）

・セロリラブのレムラードサラダ

・蒸し鶏とブロッコリーのサラダ

・イエロースムージー

・紅霧島焼芋のレーズンサルタナサラダ

・レッドスムージー

・林檎のコンポート＆ヨーグルト

●かぼちゃのポタージュ／コーヒーor 紅茶

料金：\2,200（税込・サービス料別）

■ハーフ＆ハーフ

追加料金\330 （税込・サービス料別）でお選びいただけます。

※仕入れ状況等により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

■トップラウンジ

トップラウンジHP:

https://www.royalpines.co.jp/restaurantplan/25455

住所・フロア：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和 19F

（レストランRPRに併設）

営業時間：

12:00～22:00（月曜定休・祝日営業）

Tea Time：12:00～17:00（ラストオーダー 16:00）

Bar Time：17:00～22:00（ラストオーダー 21:00）

座席数：28席

ご予約：

TEL：（048）827-1165（直通）

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/royalpines-toplounge/reserve

■ロイヤルパインズホテル浦和

浦和駅より徒歩7分、都内・さいたまスーパーアリーナへのアクセスも便利なフルサービスホテル。全11種の客室と8つのレストラン、多彩な宴会場とチャペルを備え、お客様の人生に寄り添ったサービスをご提供いたします。

■ロイヤルパインズホテル浦和

所在地：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1

開業日：1999年（平成11年）10月7日

主要施設：客室196室、レストラン&バー8店舗、宴会場13室、チャペル、神殿、写真室、美粧室、衣裳室、駐車場、他

アクセス：JR「浦和駅」西口より徒歩7分

電話番号：048-827-1111（代表）

公式ホームページ：https://www.royalpines.co.jp/