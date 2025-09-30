子どもの“はじめての食器”にぴったり！美濃焼「モグモグランチ スターティングセット」
毎日の食卓を明るく彩る、かわいらしいライオン柄の食器ギフトセットです。丈夫な磁器素材を使用しており、落ち着いた色合いと遊び心あるデザインが調和し、お子さまにも大人にも親しみやすい仕上がりとなっています。
食洗機対応で日常使いにも安心。忙しい子育て世代の方にも扱いやすく、清潔に保ちやすいのが特徴です。軽やかで丈夫な磁器製のため、成長期のお子さまの“はじめての食器”としてもぴったり。安全性と機能性を兼ね備えています。
出産祝いやお誕生日のプレゼントとしても高い人気を誇り、贈られた方の毎日の暮らしに長く寄り添うギフトアイテムです。日本の伝統的な美濃焼の技術を活かした品質の高さと、遊び心あふれるデザインが、贈り手の気持ちを温かく伝えてくれます。
【美濃焼 磁器】モグモグランチ ライオン スターティングギフトセット※食洗機対応
名入れショップ堪能や
公式インスタグラム
配信元企業：株式会社堪能や
