10月の一押し和菓子をご案内！ 和菓子専科・明日香野
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしている和菓子専科・明日香野から新商品のご案内です。2025年10月1日から販売を開始する新商品と、西日本・東日本におけるこの時期一押しの商品をご案内いたします。
＜西日本地域 一押し商品＞
●きなこよもぎあんこ餅【10/1販売開始】
風味豊かなよもぎを練り込んだあんこ餅に香ばしいきな粉をふんだんにまぶしました。
●小豆抹茶寒天【10/1販売開始】
下層にしっとりとした粒あんを敷き、上層に抹茶味の寒天を流し込んだ二層構造の寒天です。
あんこと絡めてお召し上がりください。
●大人の団子（濃い抹茶）【10/1販売開始】
宇治抹茶を濃いめに練り込んだ大人の団子です。抹茶の深い風味をお楽しみください。
●1個増量 秋のわらび大福（紅はるか芋あん）
濃厚な紅はるか芋あんを包んだ葛饅頭に打ち粉をまぶして大福風に仕上げました。10月のみ1個増量しており、お得です。
増量セール：10/1～10/31 期間限定
＜東日本地域 一押し商品＞
●香ばしごま餅（黒ごまあん）【10/1販売開始】
香ばしい白煎りごまをたっぷりと柔らかいおもちに塗した黒ごまあん入りのお餅です。
●磯辺餅【10/1販売開始】
芳醇な香りのコクのある天然醸造木桶仕込みの丸大豆しょうゆを歯ごたえのある餅につけ、国産焼きのりを丁寧に手作業で巻いた磯辺餅です。
●炙りあん包み餅（抹茶あん）【10/1販売開始】
ほろ苦い抹茶入りの柔らかいお餅で抹茶あんを包み、こんがり焼き目をつけました。
【明日香野の定番和菓子】
明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。
あんこ餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
わらび餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
季節の和菓子：https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
大人の団子 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
明日香野の和菓子をお取り扱いいただいている店舗様の一部をホームページに掲載しております。
お買い求めの際はお近くの店舗様に足をお運びください。
お取り扱い店舗：https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
配信元企業：明日香食品株式会社
プレスリリース詳細へ