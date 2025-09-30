第45回全国アビリンピック（兼国際アビリンピック派遣選手選考会） まもなく開催！

■ 開会式

    10月17日（金）14：00～15：00

■ 競技

　 10月18日（土）9:00～16:30

　 全競技（25種目）を配信！

■ 障害者ワークフェア・ステージイベント

     10月18日（土）9:00～17:00

「働く障害者を応援する仲間の集い」として、多くの企業や団体の協力を得て、出展・実演等を予定しています！

■ 閉会式・成績発表

     10月19日（日）10:00～11:30

 

＊詳しくは、機構HPをご覧ください！

　https://www.jeed.go.jp/disability/activity/abilympics/national/45th_national.html

 

＊開催告知映像は、こちらからご覧ください！

　https://x.com/Abilympics_jp/status/1972904056005017712