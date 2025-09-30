こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
第45回全国アビリンピック（兼国際アビリンピック派遣選手選考会） まもなく開催！
■ 開会式
10月17日（金）14：00～15：00
■ 競技
10月18日（土）9:00～16:30
全競技（25種目）を配信！
■ 障害者ワークフェア・ステージイベント
10月18日（土）9:00～17:00
「働く障害者を応援する仲間の集い」として、多くの企業や団体の協力を得て、出展・実演等を予定しています！
■ 閉会式・成績発表
10月19日（日）10:00～11:30
＊詳しくは、機構HPをご覧ください！
https://www.jeed.go.jp/disability/activity/abilympics/national/45th_national.html
＊開催告知映像は、こちらからご覧ください！
https://x.com/Abilympics_jp/status/1972904056005017712