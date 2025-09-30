AsiaNet 201125 （0237）

【オルドス（中国）2025年9月30日新華社＝共同通信JBN】2025 Ordos Annual Conference on Media Convergence Development（2025年オルドス・メディアコンバージェンス（メディア融合）発展年次会議）が10月12日から14日まで、内モンゴル自治区オルドス市で開催されます。

本会議の目的は、メディアコンバージェンスにおける実践的成果の交換、発展に際して直面する課題の分析、さらなる推進に向けた戦略を提案することです。

「Systematic Reform of Mainstream Media in the Digital Intelligence Era（デジタルインテリジェンス時代における主流メディアの体系的改革）」をテーマとする本会議は、「温かい都市」オルドス市に政府機関、メディア組織、企業、業界団体、研究機関の代表者が一堂に会します。本イベントは、「コンテンツ＋テクノロジー＋インスピレーション＋美学」の理念を指針として、「融合」を架け橋として発展に関するコンセンサスを構築し、文化的使命を果敢に担い、変化の中で新たなチャンスを捉えていきます。 モバイルインターネット時代における人工知能とメディアの深い融合を加速し、メディア産業のインテリジェント化を推進し、主流メディアの質の高い体系的改革に強力な推進力を注入し、メディアコンバージェンスの発展を力強く支え、メディアの到達範囲と影響力の新たな飛躍の実現を目指します。

内モンゴル自治区のこの温かい都市を訪れる人々は、活気に満ちた雰囲気に包まれることでしょう。「Farmers' Harvest Festival（農民収穫祭）」の快活な余韻が今も畑や牧草地に響き渡り、主要プロジェクトが産業経済に明るい成果をもたらし、文化・観光部門は万全の準備を整え、2025年オルドスメディアコンバージェンス発展年次会議の開催を心待ちにしています。

主要プロジェクトは力強い勢いを示しています。総投資額590億元（約82億7000万ドル）のZhuozheng methanol-acetic acid project（Zhuozhengメタノール・酢酸プロジェクト）は着実に進展しています。単一プラントとしては世界最大規模のBaofeng coal-to-olefins project（Baofeng石炭由来オレフィンプロジェクト）が、操業を開始しました。年間5GWの発電能力を誇るLongi（ロンジ）の高効率太陽光発電モジュールプロジェクトは、着工からわずか13カ月で完成し、フル稼働に到達しました。さらに、China National Nuclear Corporation（CNNC）がオルドスで進めている「国家ウラン1号」実証プロジェクトでは、最初のウランが生産されました。こうした先導プロジェクトが「群島効果」を生み出し、オルドス市が掲げる「4つのワールドクラス産業」づくりという野心的目標の確固たる基盤を築いています。

オルドス市は今年上半期の市内総生産（GDP）は2900億7000万元（約406億8000万ドル）と発表しました。実質価格で計算すると、前年同期比6.0％の増加となり、全国平均の5.3%を上回っています。

詳細な内訳を見ると、堅調な経済構造が明らかになります。第1次産業の付加価値額は前年同期比6.2％増の18億2000万元（約2億5530万ドル）で、農牧業発展の基盤がより安定していることを示しています。第2次産業の付加価値額は前年同期比7.4％増の2049億元（約287億4000万ドル）で、工業部門の好調な勢いが持続していることを示しています。第3次産業の付加価値額は前年同期比3.4％増の833億4000万元（約116億9000万ドル）で、サービス部門の復元力を浮き彫りにしました。

この一連のデータの裏には、個々の産業の改善や効率性向上だけでなく、構造最適化と協調的発展という底層論理も存在しています。

オルドス市は2025年、新たに計画された50の主要プロジェクトを立ち上げ、総額1兆3000億元（約1857億1000万ドル）に上る包括的な開発の青写真を策定しました。こうした取り組みは、エネルギーと産業の高度化、輸送とインフラ、生態系保全、文化観光、さらに民生改善と都市再生といった重点分野に及び、同市の変革と高度化に向けた包括的アプローチ、いわゆる「オルドス方式（Ordos Path）」を体現しています。

オルドス市は、「主要プロジェクト策定イニシアチブ」を戦略的枠組みと捉えることで、産業配置を継続的に改善しています。こうした手法により、同市は、明確な目標設定とそこに向けた着実な前進が可能となるだけでなく、変化する状況への柔軟な適応、革新的な道筋の模索、新たなチャンスの捕捉を実現しています。同市は、伝統的優位産業の強化、特色ある分野の拡充、戦略的新興産業の拡大、未来志向産業の育成を進めています。同時に、生態、基盤、社会福祉の各プロジェクトを協調的に推進し、多様な発展と多層的な支援を特徴とする現代産業システムの反復的進化も促しており、断片的な成長パターンから統合されたチェーンベースの発展モデルへの転換を図っています。

7月現在、市内全域で計428件の主要プロジェクトが建設・生産を再開、完了投資額は956億2000万元（約1366億ドル）に達し、投資完了率は53.3％を達成しました。そびえ立つクレーンが並ぶ建設現場、機械の音が響く工場、そして相互接続された送電網のあちらこちらで、安定成長を続ける産業経済の持続的な勢い、固定資産投資の着実な回復、消費市場の活力の回復、そして住民所得の継続的な上昇がはっきりと感じられます。

「『温かい都市』オルドスは、急速な発展への確かな自信に満ち、2025年オルドスメディアコンバージェンス発展年次会議を歓迎する準備を整えています！」

ソース：Organizing Committee of the 2025 Ordos Annual Conference on Media Convergence Development