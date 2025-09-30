JR東海沿線のグルメを集めた『沿線グルメフェア』を10月7日から開催！― 通常では見学できないレアなイベントやツアーが当たるキャンペーンも ―













一部商品の紹介石川県金沢市のTシャツブランド「OJICO(オジコ)」が新幹線や鉄道をモチーフにデザインしたペットボトルカバー(全6種)1点を伊藤園「お～いお茶 緑茶600ml」につけて数量限定で販売します。※全6種のうちランダムで1種入っています。キリンビバレッジ商品を含む対象金額以上の購入レシートで通常では見学できないレアなツアーやイベントなどが抽選で当たるキャンペーンを開催！フェア期間中に、キリンビバレッジ商品を含む対象金額以上のご購入レシートをアップロードいただくと、通常では見学できないレアなツアーやイベントなどが当たるキャンペーンを行います。2,000円以上のご購入レシートで応募できるAコースでは、新幹線を活用した旅をお楽しみいただける「EX旅パック」で使える３万円分のクーポンを10名様にプレゼントいたします。700円以上のご購入レシートで応募できるB・C・Dコースでは、本キャンペーン限定の内容でお届けするイベントとなっております。Bコースは安全・安定輸送を担うプロフェッショナルを育成するJR東海総合研修センターを特別に見学・実際に研修で使用されている設備の一部を体験できる「JR東海総合研修センター見学 ツアー」、Cコースはナイトミュージアムならではの演出や、通常は公開されていないドクターイエロー（Ｔ４）の運転台公開など貸切イベント限定プログラムの「リニア・鉄道館夜間貸し切りイベント」、Dコースは「午後の紅茶」のおいしさの秘密を体感できるツアー、紅茶セミナーの２本立てで開催する「キリンビバレッジ湘南工場見学ツアー」となっております。キリンビバレッジ商品をお楽しみいただきながら、このキャンペーンでしか体験できないツアー・イベントにぜひご応募ください。※オンラインショップでのお買い物はキャンペーンの応募対象外となります。〈ご購入レシート対象期間〉 2025年10月7日(火)～10月27日(月)〈応募期間〉 2025年10月7日(火)～11月 3 日(月) 23:59〈対象商品〉 キリンビバレッジ商品全品〈景品詳細〉※画像はイメージです。※価格はすべて税込み価格です。※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合がございます。※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合がございます。※数に限りがある場合もございますので、品切れの際はご容赦ください。※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。