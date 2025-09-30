こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
JR東海沿線のグルメを集めた『沿線グルメフェア』を10月7日から開催！― 通常では見学できないレアなイベントやツアーが当たるキャンペーンも ―
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2025年10月7日（火）より、当社の営業エリアであるJR東海沿線のご当地グルメを集めた「沿線グルメフェア」を開催いたします。各地の名物とコラボレーションした当社限定のおにぎりや老舗ブランドとコラボレーションしたお菓子をはじめ、このエリアならではの商品を多数ラインナップ。さらにJR東海の『東海道マッハ便』を活用し、大阪で人気の「喜八洲総本舗 みたらし団子」を東京駅、静岡駅、金山駅の一部店舗にお届け。ご当地の味もお楽しみいただけます。
また、毎年ご好評いただいている石川県金沢市のTシャツブランド「OJICO(オジコ)」が手掛ける新幹線や鉄道モチーフのペットボトルカバーが「お～いお茶 緑茶 600ml」をご購入いただくとついてくる企画をJR東日本クロスステーションと当社限定で展開いたします。ぜひJR東海沿線ならではのグルメをお近くの駅のお店でお楽しみください。
また、毎年ご好評いただいている石川県金沢市のTシャツブランド「OJICO(オジコ)」が手掛ける新幹線や鉄道モチーフのペットボトルカバーが「お～いお茶 緑茶 600ml」をご購入いただくとついてくる企画をJR東日本クロスステーションと当社限定で展開いたします。ぜひJR東海沿線ならではのグルメをお近くの駅のお店でお楽しみください。
＜フェア概要＞
【開催期間】：2025年10月7日（火）～ 2025年10月27日（月）
【開催場所】：東京駅～新大阪駅の「プラスタ」「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」
「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」
「デリカステーション」等
【展開商品数】：全４７アイテム
※オンラインショップの商品除く
※一部取扱いのない商品がある店舗もございます。
※オンラインショップ「SANCHI COLOR」でも連動しJR東海沿線の商品を取扱います。
大阪で人気のご当地名物が東海道新幹線に乗ってやってくる！
東海道新幹線を活用した「東海道マッハ便」で、大阪で人気の「喜八洲総本舗 みたらし団子」を東京駅、静岡駅、愛知県金山駅へお届けいたします。消費期限は当日中！製造当日しか味わえないおいしさをお楽しみください。
お届けまでの流れ
※天候、交通事情等により、販売時間が前後する場合や中止となる場合がございます。
＜販売店舗詳細＞ ※販売開始時間は店舗にてよって異なります。
【10/9（木）】 プレシャスデリ＆ギフト静岡 11：00頃 準備でき次第販売開始予定
【10/10（金）】 プレシャスデリ東京
PLUSTA Gift東京八重洲中央
Bellmart東京丸の内中央ビル 10：40頃 準備でき次第販売開始予定
【10/27（月）】 プレシャスデリ＆ギフト金山 10：00頃 準備でき次第販売開始予定
JR東海沿線のグルメ 当社オリジナル商品
JR東海沿線にあるご当地グルメや商品とコラボレーションしたオリジナルのおにぎり・サンドイッチ・お菓子・パンをはじめ、パッケージにドクターイエローが描かれた「チーかま」がフェアに合わせて登場します。
一部商品の紹介
「お～いお茶」を買うと鉄道モチーフのOJICOペットボトルカバーがついてくる！
石川県金沢市のTシャツブランド「OJICO(オジコ)」が新幹線や鉄道をモチーフにデザインしたペットボトルカバー(全6種)1点を伊藤園「お～いお茶 緑茶600ml」につけて数量限定で販売します。
※全6種のうちランダムで1種入っています。
キリンビバレッジ商品を含む対象金額以上の購入レシートで通常では見学できないレアなツアーやイベントなどが抽選で当たるキャンペーンを開催！
フェア期間中に、キリンビバレッジ商品を含む対象金額以上のご購入レシートをアップロードいただくと、通常では見学できないレアなツアーやイベントなどが当たるキャンペーンを行います。
2,000円以上のご購入レシートで応募できるAコースでは、新幹線を活用した旅をお楽しみいただける「EX旅パック」で使える３万円分のクーポンを10名様にプレゼントいたします。
700円以上のご購入レシートで応募できるB・C・Dコースでは、本キャンペーン限定の内容でお届けするイベントとなっております。Bコースは安全・安定輸送を担うプロフェッショナルを育成するJR東海総合研修センターを特別に見学・実際に研修で使用されている設備の一部を体験できる「JR東海総合研修センター見学 ツアー」、Cコースはナイトミュージアムならではの演出や、通常は公開されていないドクターイエロー（Ｔ４）の運転台公開など貸切イベント限定プログラムの「リニア・鉄道館夜間貸し切りイベント」、Dコースは「午後の紅茶」のおいしさの秘密を体感できるツアー、紅茶セミナーの２本立てで開催する「キリンビバレッジ湘南工場見学ツアー」となっております。
キリンビバレッジ商品をお楽しみいただきながら、このキャンペーンでしか体験できないツアー・イベントにぜひご応募ください。
※オンラインショップでのお買い物はキャンペーンの応募対象外となります。
〈ご購入レシート対象期間〉 2025年10月7日(火)～10月27日(月)
〈応募期間〉 2025年10月7日(火)～11月 3 日(月) 23:59
〈対象商品〉 キリンビバレッジ商品全品
〈景品詳細〉
※画像はイメージです。※価格はすべて税込み価格です。
※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合がございます。
※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合がございます。
※数に限りがある場合もございますので、品切れの際はご容赦ください。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp