電動アシスト自転車「ベロスター」限定カラー発売のお知らせ

パナソニックグループ

パナソニック サイクルテック株式会社は、2025年10月より、電動アシスト自転車「ベロスター」の限定カラーを発売します。生産予定台数は約1,200台です。

■仕様

【品名】ベロスター

【品番】BE-FVS771

【タイヤサイズ】700 x 38C

【質量】21.4 kg

【変速機方式】外装7段シフト

【カラー】O.Cグリーン：G、パールバイスブルー：V2

【走行距離】パワー：約28 km／オートマチック：約36 km／ロング：約53 km

【バッテリー容量】8.0 Ah

【充電時間】約4.5時間

【メーカー希望小売価格】123,000円（税込）

【発売日】2025年10月より順次

※走行距離は業界統一テスト条件での測定によるものです。気象、道路、整備、乗り方などの使用条件や、経年劣化などにより実際とは異なる場合があります。

※限定ベロスターを取り扱っていない販売店もあります。

※通常モデルのベロスターと同じ仕様で、カラーのみ異なります。

※限定モデルのため、台数に限りがあります。

【お問い合わせ先】

パナソニック サイクルテック お客様ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-781-603

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）

〇上記番号がご利用いただけない場合

電話：072-977-1603（有料）

【カラー】パールバイスブルー：V2

※車体画像はイメージです。