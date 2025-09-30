電動アシスト自転車「ベロスター」限定カラー発売のお知らせ

パナソニック サイクルテック株式会社は、2025年10月より、電動アシスト自転車「ベロスター」の限定カラーを発売します。生産予定台数は約1,200台です。



■仕様


【品名】ベロスター


【品番】BE-FVS771


【タイヤサイズ】700 x 38C


【質量】21.4 kg


【変速機方式】外装7段シフト


【カラー】O.Cグリーン：G、パールバイスブルー：V2


【走行距離】パワー：約28 km／オートマチック：約36 km／ロング：約53 km


【バッテリー容量】8.0 Ah


【充電時間】約4.5時間


【メーカー希望小売価格】123,000円（税込）


【発売日】2025年10月より順次



※走行距離は業界統一テスト条件での測定によるものです。気象、道路、整備、乗り方などの使用条件や、経年劣化などにより実際とは異なる場合があります。


※限定ベロスターを取り扱っていない販売店もあります。


※通常モデルのベロスターと同じ仕様で、カラーのみ異なります。


※限定モデルのため、台数に限りがあります。



【お問い合わせ先】


パナソニック サイクルテック お客様ご相談窓口


フリーダイヤル：0120-781-603


受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）


〇上記番号がご利用いただけない場合


電話：072-977-1603（有料）



※車体画像はイメージです。