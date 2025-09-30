SBCメディカルグループ、法人向け福利厚生プログラム「SBC Wellness」専用サイトを公開

SBC Medical Group Holdings Inc.

湘南美容クリニックをはじめ、国内外の医療機関に経営支援を行うSBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之、以下「SBC」）は、本日2025年9月30日（火）より、法人向け福利厚生プログラム「SBC Wellness」の専用サイトを公開いたしました。

「SBC Wellness」は、美容医療・歯科治療・生殖医療を優待価格で提供し、専任コンシェルジュが予約や相談をサポートする法人向け福利厚生プログラムです。従業員とご家族の「美・健康・ライフスタイル」を支援し、人材定着や採用力向上、企業イメージ強化、女性活躍推進などに貢献します。

2024年11月に本格的なサービス提供を開始して以来、2025年8月には導入企業が100社を突破しました。全国的に企業からの関心が高まるなか、SBCは対象分野の拡大や提供内容の充実を進め、福利厚生としての価値を着実に高めています。こうした利用拡大とサービス充実を背景に、従来のコーポレートサイトでの情報発信に加え、より分かりやすく利便性の高い情報を提供するため、「SBC Wellness」専用サイトを新たに開設しました。専用サイトでは、サービスの特徴や導入メリット、利用開始までの流れを一元的に紹介し、導入を検討する企業の初期段階から活用いただける内容としています。

SBCは、国内外259院におよぶクリニックネットワークを活かし、美容医療のみならず、歯科、AGA治療、婦人科、不妊治療、眼科、整形外科、再生医療など幅広い分野で経営支援を展開しています。今後は、国内大企業約1万社のうち10％とのパートナーシップを実現し、現行の500万人の顧客基盤を1.5倍に拡大することを目指します。企業の持続可能な成長の基盤は人であるとの考えのもと、「SBC Wellness」を通じて、従業員の健康と働きがいを支援する企業の取り組みを後押ししてまいります。

SBC Wellness専用サイト：https://sbc-wellness.com/

SBC Wellness担当へのお問い合わせ：sbc-wellness@sbc.or.jp

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、歯科、AGA、眼科など幅広い診療領域のフランチャイズ経営を行う総合医療グループです。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国小型株指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の幸福度向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings, Inc.

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー (米国証券コード)：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（総合美容医療・皮膚科・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療、他）への経営支援事業

SBCメディカルグループホールディングス：https://sbc-holdings.com/jp

SBC湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net/

【本件に関するお問合せ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp