【都シティ 大阪天王寺】ご家族皆様で楽しむお正月イベント「新春ファミリーバイキング」を開催

株式会社近鉄・都ホテルズ

都シティ 大阪天王寺（所在地:大阪市阿倍野区松崎町1-2-8）は、2026年1月1日（木・祝）および1月2日（金）の2日間、「新春ファミリーバイキング」を開催します。

お正月ならではのメニューはもちろん、「冬のなにわの伝統野菜」天王寺蕪、田辺大根などを使用した料理や国産牛の鉄板焼きなど盛り沢山の料理と、お正月を彩る「倭太鼓飛龍」による迫力満点の演奏で、楽しく新年をお迎えしませんか。また、「お楽しみ抽選会」や「お子様縁日コーナー」などの催しもあり、ご家族皆様で楽しみいただける内容となっております。

なお、ご予約は2025年10月1日（水）より承ります。

写真はイメージです。「倭太鼓飛龍の出演者は決まっておりません。」

■概 要

【開催日】 2026年1月1日（木・祝）・1月2日（金）

【時間】 昼の部 受付 5階11：00～ 食事時間 11：30～14：00

夜の部 受付 5階16：30～ 食事時間 17：00～19：30

【開催場所】 6階 吉野の間

【販売料金】 大人 11,000円 ・小学生 5,500円 ・未就学児 無料

※料金はいずれもお一人様料金（税金・サービス料含む）

【予約開始日】 2025年10月1日（水）

【催し】 ・「倭太鼓飛龍」による演奏＆和太鼓体験

昼の部 12：30～12：50 / 夜の部 18：00～18：20

・お楽しみ抽選会（都シティ 大阪天王寺宿泊券・エトワール食事券など）

昼の部 13：00～ / 夜の部 18：30～

・お子様縁日コーナー ※小学生・幼児は縁日券2枚付き

・「ギャラリー恵あんど恵」手作りビーズアクセサリーワークショップ

【メニュー一例】

〈ライブメニュー〉

国産牛の鉄板焼き

ローストビーフ

にぎり寿司

天ぷら

国産牛の鉄板焼き天ぷら

〈冷製料理・温製料理〉

おせち / なにわ伝統野菜小鉢盛り合わせ～ / アトランティックサーモンの炙りカクテル / 茄子のテリーヌ 鴨肉のローストに蜂蜜の香り / カツオのカルパッチョ仕立て 水菜とオニオンのサラダ / 牛ホホ肉、牛すね肉、香味野菜の赤ワイン煮込み / 白身魚と帆立貝のあん肝香る白ワインソース / 明石焼きなど

〈デザートコーナー〉

プリン / クラシックショコラ / シューアマンドなど

〈ライブキッチンデザート〉

干支（馬）をモチーフにした旨カロン

〈お飲物〉

アサヒスーパードライ（瓶） 協賛：アサヒビール株式会社 /

ウイスキー / 焼酎（芋・麦） / ワイン（赤・白） / カクテル / オレンジジュース / ウーロン茶

※写真はイメージです。

※和太鼓飛龍の出演者は未定です。

※食材の入荷状況等により、メニュー内容を変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちの方は予め係にお申し出ください。

※購入後のキャンセル、返金はお受けできません。予めご了承ください。

■ご予約・お問い合わせ先

・ご来館 3階ご宴会承りサロン （受付時間 9：30～18：00）

・お電話 宴会予約係直通 0120-008-385 (受付時間 9：30～18：00)

WEB予約 :https://shop.miyakohotels.ne.jp/shopdetail/000000002552都ホテルズ＆リゾーツ 公式オンラインショップ

【都シティ 大阪天王寺】

公式HP https://www.miyakohotels.ne.jp/tennoji/

公式Instagram https://www.instagram.com/miyakocity_osaka_tennoji/

公式Facebook https://www.facebook.com/miyakocity.osaka.tennoji/