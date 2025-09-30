深まる秋に…ガストリックソースが隠し味 大人に向けた大人のためのヨーグルト 「明治ブルガリアヨーグルト 大人のDeep Blend 赤葡萄ミックス」 2025年10月6日発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、“ヨーグルトの正統”である「明治ブルガリアヨーグルト」ブランドより、フルーツの奥深い味わいを堪能できる大人のためのフルーツヨーグルト「明治ブルガリアヨーグルト 大人のDeep Blend 赤葡萄ミックス」を、2025年10月6日から全国にて発売します。

特長① 赤葡萄をメインに複数のフルーツをブレンドした大人のための奥深い味わい

特長② 隠し味のガストリックソース※1で味に深みを・・・





「明治ブルガリアヨーグルト 大人のDeep Blend 赤葡萄ミックス」（70g×4個）

希望小売価格：324円（税込）

2024年春から展開している、フルーツの渋みや深みを引き立たせた大人のための「明治ブルガリアヨーグルト Deep Blend」シリーズは、本格的な味わいにこだわる大人の方々を中心にご好評いただいています。2025年春から「同 大人のDeep Blend」シリーズとして、さらに贅沢にフルーツの奥深い味わいを堪能できるよう進化した同シリーズより、深まっていく秋に向けた新商品「明治ブルガリアヨーグルト 大人のDeep Blend 赤葡萄ミックス」を発売します。ヨーグルトの本場ブルガリア由来の乳酸菌で発酵させたまろやかなヨーグルトに、赤葡萄果汁をメインに、オレンジ果汁と、食感を楽しめるりんごといちごの果肉を組み合わせました。赤葡萄果汁には、赤ワイン向けの葡萄品種であるカベルネソーヴィニヨン種※2、コンコード種を使用し、フルーツ本来の渋みや深みをお楽しみいただけます。隠し味としてガストリックソースを加えることで、一層深みのある味わいに仕立てています。大人の方の日々の休息時間や、ちょっとしたご褒美時間にオススメです。

本商品の発売を通じヨーグルトのおいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な食生活に貢献してまいります。

※1：ガストリックソースは砂糖とお酢を煮詰めて作る伝統的なフレンチのソースです。

※2：製品中0.8％使用

■大好評！「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇」シリーズに新フレーバー登場

“罪悪感のないデザート”や“食べ終わった後の満足感が高い”として、大変ご好評いただいている「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇」シリーズより、濃厚なヨーグルトと相性のよいブルーベリーを組み合わせた「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇 ブルーベリーコンフィチュール」を10月14日より発売します。濃厚な乳のコクを贅沢に楽しめるヨーグルトに、芳醇な香りと味わいのブルーベリーコンフィチュールを組み合わせました。110gの食べきりサイズで、自分へのご褒美や夜のくつろぎ時間のデザートにオススメです。

「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇 ブルーベリーコンフィチュール」（110g）

希望小売価格：176円（税込）