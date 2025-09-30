こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
【香川県内唯一】エコマーク付きごみ袋を導入します
丸亀市の指定ごみ袋をエコマーク付きのものに切り替えます。
現行品はフェロキサイドを配合した燃焼促進機能を持つ環境配慮型タイプですが、更なる環境保全の取り組みの一環として、原材料の一部に廃プラスチックを使用したごみ袋を導入することとしました。
原材料の40パーセント以上に再生プラスチックを使用することでエコマークを取得しており、現在、香川県内唯一のエコマーク付き指定ごみ袋となります。
製造にあたっては、地域貢献の一環として大倉工業株式会社にご協力いただいております。
この新製品を市民の皆さまにご使用いただくことで、CO2削減に取り組みます。
1. 対象製品 現行品すべて（大、大マチ付き、中、小、特小の５種類）
2. 切り替え時期 出荷は令和7年10月下旬から、店頭販売は各店舗の在庫が捌け次第
エコマーク付きごみ袋
エコマーク付きごみ袋外装
※外装にもマークが付いています