エニタイムフィットネスで余剰となったトレーニングマシンを筑波大学に寄贈

株式会社Fast Fitness Japan

24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営およびフランチャイズ展開を中核事業とする株式会社 Fast Fitness Japan （本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山部清明、以下当社）は、日本学生アメリカンフットボール協会（以下日本学生アメフト協会）と締結している「トレーニング設備寄贈に関する連携協定」に基づき、2025年9月、筑波大学アメフト部をはじめとする部活動に励む学生たちに、エニタイムフィットネスで余剰となったトレーニングマシンの寄贈を行いました。

当社では、ESG活動の一環として、誰もがフィットネスにつながる機会の創出を目的に、エニタイムフィットネスのリニューアル時に発生する入替えマシンを、資金不足等の理由でトレーニング環境の整備に悩む、離島などの自治体や学校へ寄贈する活動を行っています。2021年には日本アメリカンフットボール協会と「トレーニング設備寄贈に関する連携協定」を締結し、横浜国立大学（2022年9月）や一橋大学（2023年6月）に寄贈を行ってまいりました。

当社並び賛同協力企業とのマシン寄贈実績一覧

筑波大学では、2023年4月に学校スポーツの発展に貢献することを目的とし、『体育スポーツ局』が設立されています。これは、大学内でのスポーツ活動に関するガバナンス、安全対策を強化し、大学スポーツの振興と人材育成を目指し、将来の体育・スポーツ界を担うリーダーを育成する役割を持っています。

そのような取り組みを行う筑波大学のトレーニング環境向上への支援を行うため、この度のマシン寄贈では、アメフト部のみならず、部活動に励む学生たちが普段トレーニングで使用する第4トレーニング場およびT-Domeの２つの施設に寄贈を実施いたしました。寄贈されたマシンは、幅広いスポーツ種目の学生アスリートの日々のトレーニングで活用される予定です。

寄贈したマシンを使用し、トレーニングに励む学生さま（アメフト部4年生）より、以下のような喜びの声もいただいております。

「今回のご寄贈により、より多くの部員が同時に器具を使用できるようになり、練習環境が一層充実いたしました。 これらの器具を最大限に活用し、日々の練習を重ね、競技力の向上に努めてまいります」

今後とも、筑波大学などの部活動支援を模索し、学生のトレーニング環境の改善や、大学スポーツの発展の支援を目指してまいります。

このような学生スポーツのトレーニング環境を支える活動は、中・長期的な日本のフィットネス人口の拡大、国民の健康レベルの向上にも繋がると考えています。当社ではこれからも日本の未来を担う人材のスポーツや健康維持に関する支援を通じて社会に貢献してまいります。

寄贈マシンが設置されるトレーニング施設寄贈マシン一覧

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数100万人を突破しました。

HP：https://www.anytimefitness.co.jp/

株式会社Fast Fitness Japan

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。

社名 ：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）

＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

代表 ：代表取締役社長 山部 清明

所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F

設立 ：2010年5月21日

HP ：https://fastfitnessjapan.jp/