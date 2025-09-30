■ 概要

株式会社ユニキャスト

株式会社ユニキャスト（本社：茨城県日立市、代表取締役：三ツ堀裕太、以下「ユニキャスト」）は、鹿島建設株式会社様において、オフィス内書類配送ソリューション「書類MOTTETTE(もってって)」を導入し、2025年7月より運用を開始いたしました。「書類MOTTETTE」は、飲食店での下げ膳業務をロボットが担う「下げ膳MOTTETTE」に続く、MOTTETTEシリーズ第2弾にあたるソリューションです。

■ 書類MOTTETTE開発のきっかけ

この「書類MOTTETTE」は、鹿島建設株式会社のご担当者様がレストランで配膳ロボットをご覧になり、「料理の代わりに、事務所内の書類を運べないか」と発想されたことをきっかけに始まりました。

その後、ユニキャストにご相談いただき、オフィスレイアウト、書類の種類や配送手順をヒアリングしながら、スマートボタンによる簡単な呼び出し機能や複数拠点への一括配送機能など、現場に最適化したプランをご提案し、導入に至りました。事務所内では配送ロボットに「キズナ」と愛称をつけていただき、ご活用いただいています。

■ 書類MOTTETTEの特徴

□ スマートボタン・QRコードで簡単操作

デスクや共有エリアに設置したスマートボタン(物理ボタン)やQRコードを使って、誰でも直感的にロボットを呼び出せます。設置場所やロボットの台数はオフィスの運用に合わせて柔軟に調整可能です。

□ 複数拠点への一括配送

タッチパネル操作で最大3拠点まで設定し、ロボットが順次自動で書類を配送します。コピー機やプロッターのある場所でロボットを呼び出して、印刷物をデスクまで届けるといった運用も可能です。

□ 受取人不在時も安心

配送先で書類受取人が不在の場合、ロボットを呼び出した席まで戻る仕様に設定できるため、配送漏れや書類紛失を未然に防げます。

□ カスタマイズの自由度

UIデザイン、音声ガイダンス、配送ルートなどをオフィス環境や業務内容に合わせて細かく調整可能です。導入先ごとに最適な運用を設計し、円滑な業務フローを支援します。

■ 機能提供にとどまらず、価値を共創するパートナーとして

ユニキャストは、ロボットメーカーの提供する標準機能をそのまま導入するのではなく、

「この通路で安定して走行できるか」

「もっと操作をシンプルにできないか」

「書類以外にも応用できないか」

といった、お客様の気づきや構想に寄り添います。

システムや運用をお客様と共に設計、新たな価値を共創するパートナーであることを強みとしています。

■ 今後について

ユニキャストは、MOTTETTEをはじめとするAI・ロボティクスサービスを通じて、お客様の業務課題に寄り添い、DXを推進します。最適なかたちで業務を進化させ、持続可能かつ人がより価値の高い仕事に専念できる環境を提供してまいります。

「ロボットってほかにもこんな使い方ができる？」

「もっと現場に合った運用を一緒に考えたい」

「業務全体のDX化を検討したい」

といったご相談も、ぜひお気軽にお寄せください。



＜「書類MOTTETTE」利用の様子＞

１ テーブルに設置したスマートボタンを押し下げて、配送ロボットを呼び出し。２ 配送ロボットのタッチパネルで配送先を選択して配送開始。３ トレイは運ぶ書類に合わせてカスタマイズ可能。

※ スマートボタンは1つのボタンに4つの動作を設定可能。(例：クリックで呼び出して、長押しで回転)

■「MOTTETTE（もってって）」サービスの概要

サービスに関する詳細は以下のWebサイトをご確認ください。

MOTTETTE公式サイト： https://lp.unicast.ne.jp/mottette

＜ユニキャストについて＞

「人とロボットが共創する未来をつくる」を事業ミッションに掲げ、コミュニケーションロボットの業務活用を通して、人々がより生産性を発揮できる社会の実現を目指しています。

本サービスのほか、ロボットを利用した企業受付サービス、AI検温サービスなどの開発・提供してきました。これまでに培った接客業務のシステム化ノウハウを活かし、効率化だけではなく、お客様にとって新鮮で満足度の高い接客業務DXの実現に取り組んでいます。

【本サービスに関するお問い合わせ】

株式会社ユニキャスト（Unicast Inc.）

お問い合わせフォーム：https://unicast-robotics.com/contact/

※ 記載された会社名、商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。