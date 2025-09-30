“動物福祉”、“災害支援”、“心のケア”をテーマにした国内外初の企画！ 「あの日のこと、あの子のこと」 災害と共に生きた「“あの日”と“あの子”」のエピソードを10月１日（水）より募集開始
SAEグループの中で、ペット災害危機管理士(R)の人材教育をはじめ、動物専門教育のエキスパート機関である一般社団法人 全日本動物専門教育協会（所在地：東京都中央区、理事長：大野公嗣、以下「SAE」）、ペット防災の実働組織である特定非営利活動法人 ペット災害危機管理士会（所在地：東京都中央区、理事長：鈴木清隆、以下「ペット災害危機管理士会」）および人とペットが豊かに暮らせる社会創造のため事業を通して人材育成とペット事業者、飼い主へのサポートサービスを提供する株式会社SAEマーケティングワン（所在地：東京都中央区、代表取締役：大野公嗣、以下「SAEマーケティングワン」）は、新企画『あの日のこと、あの子のこと』を企画・立案、10月１日（水）より、大切なペットとの別れに関する実体験エピソードを募集開始いたします。
自然災害や生活環境の変化などにより、愛するペットと離れざるを得なかった方々の体験は、深い悲しみと同時に大切な学びを含んでいます。
本企画では、そのような「忘れられない日」と「大切なあの子」にまつわる想いをお寄せいただき、文集にまとめて社会に
発信します。
SAEが公認するペット災害危機管理士(R)資格創設10周年を機に、「動物福祉」、「災害支援」、「心のケア」をテーマに、災害時に動物たちと過ごした日々や災害後の想いを広く集め、命の尊さと動物たちへの愛情を記録し、社会に共有、未来へ伝承することを目的としています。
【エピソードの募集要項】
応募についての注意事項その他詳細は、以下を参照ください。
https://www.propet.jp/petsaigai10th-episode
（１）募集期間
2025年10月１日（水）～2026年３月３１日（火）
（２）発表
2026年７月（予定）
（３）対象となる動物
犬、猫、哺乳類、鳥類、魚類、爬虫類、等ペット全般。野良犬、野良猫、地域猫、販売動物、家畜など。
（４）対象となる人（国内外問わず募集）
・過去に災害を経験した飼い主の方
・動物支援活動をされている方
・被災ペットを扱った獣医師の方
・被災ペットを保護した方
（５）応募方法
メールの場合：Microsoft Word形式で作成した文章を添付
郵送の場合：便箋や原稿用紙に手書きしたものを送付。
（イラスト、写真の添付可）
（６）応募先
メールの場合： sae@propet.jp 「あの日のこと、あの子のこと」係に送信
郵送の場合：〒104-0061 東京都中央区銀座２-10-５ 銀座オオイビル５F宛
一般社団法人全日本動物専門教育協会「あの日のこと、あの子のこと」係まで
（７）主催
一般社団法人全日本動物専門教育協会
特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会
株式会社SAEマーケティングワン
（８）後援
東京都中央区
公益社団法人３.11メモリアルネットワーク
一般社団法人全日本動物専門教育協会 加盟校・法人会員・賛助会員・取扱事業者会員
（９）協力
PET EDUCATION SERVICES PTY LTD
（10）エピソード募集に関する問い合わせ先
一般社団法人全日本動物専門教育協会 TEL：03-5565-0533（平日9:00～18:00）
＜ペット災害危機管理士(R)＞
災害時におけるペット同行避難や避難所運営に必要な知識を体系的に学ぶことができる資格で、飼い主や地域防災リーダー、行政職員、動物関連事業者などが受講し資格を有しています。
