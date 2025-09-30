芋フェス！が伊東に帰ってくる。10月11日～13日第3回芋フェス！ＩＮ伊東マリンタウン開催決定

株式会社ロト

東海地方を中心に延べ27万人を動員している、あの芋フェス！が3たび、伊東マリンタウンに帰ってくる！

大人気の芋スイーツイベント芋フェス！2025年度の新シーズン第3弾が何かと話題の伊東での開催が決定いたしました。開催場所は前回同様伊豆を代表する道の駅伊東マリンタウンでの開催となります。

出店店舗は来週に発表されるが、2024年年末に発表された芋フェス！大賞受賞のお店も多数出店する他、人気実力店が多数出店する。食欲の秋を盛り上げる甘いイベントになりそうだ。

また今回より一部の店舗でお子様向けのイベントも開催するとこのことで、お子様には楽しみなイベントになることは請け合いだ。

過去には地上波での生中継が入るなどで大人気のイベントですので出店者も気合いが入った商品を提供することで2025年の秋の一推しイベントになりそうだ。

なお、芋フェス！は今後も無料での開催を予定しているとのことで、お財布に優しいイベントとして定着していきそうだ。

イベント概要】

イベント名 ： 第3回芋フェス！IN伊東マリンタウン

開催日時 ： 2025年10月11日(土)～13日（月）9:30～16:00小雨決行

開催場所 ： 〒414-0002 静岡県伊東市湯川571-19

アクセス ： 国道135号沿い

参加費／チケット料金： 無料

URL ： 第3回芋フェス！IN伊東マリンタウン

https://www.imo-fes.net/index.html

Instagram

https://www.instagram.com/imofesruiida/