カルビー公式LINEで遊べるセガ エックスディーと共創のゲームが初の大幅リニューアル！「じゃがりこ」を製造できる工場やキャラクターなど新要素を実装した『サクサク 掘れ掘れCalbeeFarm』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：江原 信)と株式会社セガ エックスディー（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員CEO：谷 英高）は、カルビー公式LINEで提供している箱庭型シミュレーションゲーム『サクサク 掘れ掘れ CalbeeFarm』初の大型アップデートを2025年9月30日に実施しましたのでお知らせいたします。

「かっぱえびせん」などのキャラクターを使用できるようになるほか、「じゃがりこ」などを製造できる工場がアイテムに登場するなど、より一層お楽しみいただける要素を充実させました。また初の大型アップデートを記念して、「カルビールビープログラム」アプリ上で期間中にゲームにログインいただいた方全員に100ルビーをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

【アップデートの経緯】

当ゲームは「カルビー ルビープログラム(以下、ルビープログラム)※」の活性化を目的に2024年3月、カルビーとセガ エックスディーが共同開発し提供を開始。カルビーとの新しい接点を提供してまいりました。

公開から約1年半が経過し、当ゲームの設定「LV.100」を達成するユーザーが増え、「もっとゲームの世界観で遊び尽くしたい」などのご要望をいただいたことから、さらに楽しめるゲームを目指し、このたび初の大型アップデートをする運びとなりました。

レベル上限を「LV.200」まで引き上げ、レベルアップに応じて獲得できる新キャラクターとアイテム6種を追加いたしました。

LV.200までの新キャラクターとアイテム(抜粋)

また新たに、当ゲーム公式オンラインショップを開設。農場で収穫した野菜からお菓子を生産できる新アイテム「カルビー工場」では、生産したお菓子でさらに特別アイテム8種と交換していただけるほか、公式オンラインショップで入手可能な新アイテムは「カルビー工場」含め8種をご用意いたしました。

左：カルビー工場／右：特別アイテム（抜粋）新設の「公式オンラインショップ」で入手可能な新アイテム((抜粋)

すでに当ゲームで遊んでいただいているユーザーだけでなく、新規ユーザーにもお楽しみいただけるアップデートです。また今回のアップデート以降も季節ごとの限定キャラクターや新アイテムを順次追加予定です。

＊「カルビールビープログラム」ウェブサイト https://www.calbee.co.jp/lbeeprogram/

※カルビーは、ファンコミュニケーションの進化・深化を目的として、カルビー初となるスマートフォンアプリ「ルビープログラム」を2020年9月にリリース。本アプリでは、対象商品のパッケージを指定の方法で折りたたみ、撮影していただくことでルビー（ポイント）を貯めることができ、さまざまな体験プログラムやキャンペーンに応募することが可能です。

【遊び方】

１.LINE 公式アカウント「カルビー公式LINE」を友だち登録（2回目以降は不要です）

※カルビー公式LINE https://line.me/R/ti/p/@calbee_jp

２.「カルビー公式LINE」トーク画面下部メインメニュー内の『サクサク 掘れ掘れ CalbeeFarm』ボタンをタップでゲームにログインいただけます。

「カルビー公式LINE」トーク画面下部メインメニュー

【公式オンラインショップ概要】

名称：サクサク 掘れ掘れ CalbeeFarm 公式オンラインショップ

URL： https://calbeefarm.calbee.jp/

アイテム価格：税込 150円～

支払方法：クレジットカードのみ（Visa/ Mastercard/アメリカンエキスプレス/JCB）

※購入したアイテムの受け取り方法や注意事項など詳細は公式オンラインショップでご確認ください。

【キャンペーン概要】

「カルビールビープログラム」で100ルビープレゼントキャンペーン

期間中、ゲームにログインし、シリアルコードを入手。ルビープログラムの応募フォームにシリアルコードを入力した方全員に100ルビーをプレゼントいたします。

期間：2025年9月30日～10月31日

ポイント付与時期：2025年11月中に付与予定

＊付与するポイントは通常ポイントと有効期間が異なります。詳しくはルビープログラムアプリ上のお知らせでご確認ください。

＜応募方法＞

1) ゲーム「サクサク 掘れ掘れ CalbeeFarm」にログイン

2) ゲーム上の「クーポン一覧」に記載されたシリアルコード・合言葉を確認

3) ルビープログラムアプリ上の「当選者応募フォーム」にシリアルコード・合言葉を入力

4) 後日100ルビーを入力いただいた方全員に付与（2025年11月予定）

■株式会社セガ エックスディー 会社概要

ゲーミフィケーション※で企業や社会の課題を解決するゲーミフィケーションカンパニー。人々を夢中にさせるゲーミフィケーションメソッドを中心とした技術やデザイン、世界観をつくる力と、日々研究開発を進めるAR/VRなどの最新テクノロジーを掛け合わせ、人々の"感情を動かす"ノウハウを強みに、事業戦略から大規模開発・プロモーションまで、一気通貫で企業課題・社会課題の解決に取り組んでいる。

※ゲーミフィケーション：ゲームのメカニズムを非ゲームの分野に応用することで、ユーザーのモチベーションを高め、その行動に影響を及ぼすこと

会社名 株式会社セガ エックスディー

代表者 代表取締役 社長執行役員CEO 谷 英高

所在地 東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー 20階

設立 2016年8月1日

事業領域 ゲーミフィケーション事業

事業内容 エクスペリエンスデザイン事業、マーケティングプラットフォーム事業

URL https://segaxd.co.jp/