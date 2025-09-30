【全国調査】夫婦のお小遣いどうしてる？47都道府県別のアンケート調査結果を発表！



フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「夫婦のお小遣い」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

アンケート内容

夫婦間にてお小遣い制度を採用していますか？

（採用していると回答した方のみ）毎月のお小遣い額はいくらですか？

47都道府県の夫婦の平均お小遣い（月額）ランキング

第1位 福岡県 46,212円

第2位 東京都 38,148円

第3位 大阪府 33,364円

第4位 神奈川県 32,736円

第5位 熊本県 32,604円

第6位 岐阜県 32,368円

第7位 新潟県 31,196円

第8位 千葉県 30,870円

第9位 兵庫県 30,339円

第10位 埼玉県 30,300円

第11位 沖縄県 29,800円

第12位 北海道 29,592円

第13位 奈良県 28,585円

第14位 山梨県 28,404円

第15位 鳥取県 28,400円

第16位 宮城県 28,367円

第17位 岡山県 28,333円

第18位 佐賀県 28,256円

第19位 徳島県 28,137円

第20位 群馬県 28,068円

第21位 京都府 28,061円

第22位 山形県 27,763円

第23位 茨城県 27,500円

第24位 愛知県 27,300円

第25位 栃木県 27,273円

第26位 長野県 27,059円

第27位 山口県 26,842円

第27位 香川県 26,842円

第29位 滋賀県 26,373円

第30位 大分県 26,176円

第31位 和歌山県 26,087円

第32位 青森県 26,071円

第33位 広島県 25,893円

第34位 富山県 25,833円

第35位 福井県 25,667円

第36位 静岡県 25,400円

第37位 長崎県 25,349円

第38位 島根県 25,323円

第39位 福島県 25,294円

第40位 岩手県 25,135円

第40位 鹿児島県 25,135円

第42位 宮崎県 25,000円

第43位 愛媛県 24,636円

第44位 三重県 24,231円

第45位 高知県 23,750円

第46位 石川県 23,611円

第47位 秋田県 20,833円

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、福岡県が第１位となりました。

全国平均は28,054円で、第21位・京都府と第22位・山形県との間の数値です。2023年に行った同様のアンケートでは、全国平均は20,715円で、今回は前回のアンケートよりも約7,000円程度高い結果となりました。

47都道府県の夫婦間でのお小遣い制度の採用割合は以下のとおりです。

【47都道府県 夫婦間でのお小遣い制度の採用割合】

採用している（夫のみ）：27%

採用している（妻のみ）：5%

採用している（夫婦どちらも）：15%

採用していない：48%

わからない / 答えたくない：5%

お小遣い制度を採用している夫婦は全体のほぼ5割でした。

また、47都道府県で回答数の多かった、夫婦のお小遣い平均月額は以下のとおりです。

【47都道府県 夫婦のお小遣い平均月額】

1万円未満：9％

1万円以上2万円未満：25％

2万円以上3万円未満：29％

3万円以上4万円未満：19％

4万円以上5万円未満：8％

5万円以上10万円未満：5％

10万円以上：1％

わからない / 答えたくない：4%

夫婦の平均お小遣い（月額）としては、「2万円以上3万円未満」が最も多い回答となりました。

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

▼アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/6029/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

47Life（よんなならいふ）について

https://47life.fukoku-life.co.jp/

47Lifeは、皆さまの生活に寄り添ったお金の情報をフコク生命がお届けするメディアです。

47は「47都道府県」を、Lifeは皆さまの「生活」を表します。

就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

たとえば引っ越しや出産など人生の転機で湧く疑問の解消に、友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

フコク生命について

https://www.fukoku-life.co.jp/

フコク生命は、2023年で創業100周年を迎えた生命保険会社です。

創業以来、保険会社ならではの互いに助け合う”相互扶助”という考え方で人と人とのつながりを大切にしてきました。

フコク生命はこれからも、「お客さま基点」という価値観のもと、もし、自分がお客さまだったら･･･を常に考えながらお客さまが心から安心できるサービスをお届けしてまいります。