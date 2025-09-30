【全国調査】夫婦のお小遣いどうしてる？47都道府県別のアンケート調査結果を発表！

フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「夫婦のお小遣い」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

 

アンケート内容

夫婦間にてお小遣い制度を採用していますか？

（採用していると回答した方のみ）毎月のお小遣い額はいくらですか？

 

47都道府県の夫婦の平均お小遣い（月額）ランキング

1位　福岡県　46,212

2位　東京都　38,148

3位　大阪府　33,364

4位　神奈川県　32,736

5位　熊本県　32,604

第6位　岐阜県　32,368円

第7位　新潟県　31,196円

第8位　千葉県　30,870円

第9位　兵庫県　30,339円

第10位　埼玉県　30,300円

第11位　沖縄県　29,800円

第12位　北海道　29,592円

第13位　奈良県　28,585円

第14位　山梨県　28,404円

第15位　鳥取県　28,400円

第16位　宮城県　28,367円

第17位　岡山県　28,333円

第18位　佐賀県　28,256円

第19位　徳島県　28,137円

第20位　群馬県　28,068円

第21位　京都府　28,061円

第22位　山形県　27,763円

第23位　茨城県　27,500円

第24位　愛知県　27,300円

第25位　栃木県　27,273円

第26位　長野県　27,059円

第27位　山口県　26,842円

第27位　香川県　26,842円

第29位　滋賀県　26,373円

第30位　大分県　26,176円

第31位　和歌山県　26,087円

第32位　青森県　26,071円

第33位　広島県　25,893円

第34位　富山県　25,833円

第35位　福井県　25,667円

第36位　静岡県　25,400円

第37位　長崎県　25,349円

第38位　島根県　25,323円

第39位　福島県　25,294円

第40位　岩手県　25,135円

第40位　鹿児島県　25,135円

第42位　宮崎県　25,000円

第43位　愛媛県　24,636円

第44位　三重県　24,231円

第45位　高知県　23,750円

第46位　石川県　23,611円

第47位　秋田県　20,833円

 

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、福岡県が第１位となりました。

全国平均は28,054円で、第21位・京都府と第22位・山形県との間の数値です。2023年に行った同様のアンケートでは、全国平均は20,715円で、今回は前回のアンケートよりも約7,000円程度高い結果となりました。

 

47都道府県の夫婦間でのお小遣い制度の採用割合は以下のとおりです。

 

47都道府県　夫婦間でのお小遣い制度の採用割合】

採用している（夫のみ）：27%

採用している（妻のみ）：5%

採用している（夫婦どちらも）：15%

採用していない：48%

わからない / 答えたくない：5%

 

お小遣い制度を採用している夫婦は全体のほぼ5割でした。

 

また、47都道府県で回答数の多かった、夫婦のお小遣い平均月額は以下のとおりです。

 

47都道府県　夫婦のお小遣い平均月額】

 

 

1万円未満：9％

1万円以上2万円未満：25％

2万円以上3万円未満：29％

3万円以上4万円未満：19％

4万円以上5万円未満：8％

5万円以上10万円未満：5％

10万円以上：1％

わからない / 答えたくない：4%

 

 

夫婦の平均お小遣い（月額）としては、「2万円以上3万円未満」が最も多い回答となりました。

 

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

 

アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/6029/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

 

47Life（よんなならいふ）について

https://47life.fukoku-life.co.jp/

 

47Lifeは、皆さまの生活に寄り添ったお金の情報をフコク生命がお届けするメディアです。

47は「47都道府県」を、Lifeは皆さまの「生活」を表します。

就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

たとえば引っ越しや出産など人生の転機で湧く疑問の解消に、友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

 

フコク生命について

https://www.fukoku-life.co.jp/

フコク生命は、2023年で創業100周年を迎えた生命保険会社です。

創業以来、保険会社ならではの互いに助け合う”相互扶助”という考え方で人と人とのつながりを大切にしてきました。

フコク生命はこれからも、「お客さま基点」という価値観のもと、もし、自分がお客さまだったら･･･を常に考えながらお客さまが心から安心できるサービスをお届けしてまいります。