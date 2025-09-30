こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新たな戦略的連携に関する覚書（第 4 弾）を締結 ～ BIM 基盤を活用した工業化建築の進化やデジタルコラボレーションを促進～
大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市／社長：大友浩嗣、以下、「大和ハウス工業」）と米国 Autodesk 社（本社：米国カリフォルニア州／プレジデント兼 CEO：アンドリュー・アナグノスト、以下、「Autodesk」）は、2025 年 9 月 18 日、建設分野における BIM の優位性とそのさらなる可能性を認識し、今後の発展に向けて協力して取り組むため、新たな戦略的連携に関する覚書（第 4 弾）を締結しました。
【 調印式の様子 】
左：Autodesk Inc. 最高執行責任者 スティーブ・ブラム
右：大和ハウス工業株式会社 代表取締役副社長 村田誉之
両社は、2018 年に大和ハウス工業における BIM の全社展開を推進するため、戦略的連携に関する覚書を締結したことを皮切りに、2020 年、2022 年にも覚書を締結。デジタルツインのバーチャルモデルである BIM を活用し、「つくる」「ためる」「活用する」を実現するため、Autodesk Revit (R)※1や Autodesk Construction Cloud (R)※2を基盤とした各種施策を展開してきました。
本締結により、工業化建築のパイオニアである大和ハウス工業と、BIM のパイオニアである Autodesk は、サステナビリティの推進と未来の建設業の発展に向け、戦略的連携をさらに深化させます。
今後、大和ハウス工業は中長期的な経営計画のもと、建設業の変革をリードし、世界共通言語としての BIM の確立を目指します。また、Autodesk はグローバルでの経験・専門知識を活かし、大和ハウス工業の次世代工業化の実現を支援するとともに、国内外での BIM 基盤によるデジタルコラボレーションを推進してまいります。
※1. Autodesk が提供する BIM ソフトウェアで、建築意匠、構造、設備（MEP）の多分野に対応。現在14ヵ国語に対応。
https://www.autodesk.com/jp/products/revit/overview
※2. Autodesk が提供する建設業向けのクラウドサービス。設計から施工、運用までのプロジェクト全体をつなぎ、コラボレーションやデータ管理を支援。
https://construction.autodesk.co.jp/
【新たな戦略的連携に関する覚書の概要】
・次世代工業化（IC※3）の実現と推進
・データ戦略と AI の活用
・BIM から派生する付加価値の創出
・日本の設備業界に対する BIM 支援
・海外先進企業とのコラボレーション
・建設分野における BIM 教育の普及
※3. Industrialized Construction の略
■【大和ハウス工業株式会社 概要】
代表取締役社長：大友 浩嗣
創業：1955 年 4 月 5 日
本社：大阪府大阪市北区梅田3-3-5
■【Autodesk, Inc. 概要】
プレジデント 兼 CEO：アンドリュー・アナグノスト
設立：1982 年
本社：The Landmark @One Market,Ste.400, San Francisco, California 94105 USA