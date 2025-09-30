新たな戦略的連携に関する覚書（第 4 弾）を締結 ～ BIM 基盤を活用した工業化建築の進化やデジタルコラボレーションを促進～



















大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市／社長：大友浩嗣、以下、「大和ハウス工業」）と米国 Autodesk 社（本社：米国カリフォルニア州／プレジデント兼 CEO：アンドリュー・アナグノスト、以下、「Autodesk」）は、2025 年 9 月 18 日、建設分野における BIM の優位性とそのさらなる可能性を認識し、今後の発展に向けて協力して取り組むため、新たな戦略的連携に関する覚書（第 4 弾）を締結しました。

【 調印式の様子 】

左：Autodesk Inc. 最高執行責任者 スティーブ・ブラム

右：大和ハウス工業株式会社 代表取締役副社長 村田誉之



両社は、2018 年に大和ハウス工業における BIM の全社展開を推進するため、戦略的連携に関する覚書を締結したことを皮切りに、2020 年、2022 年にも覚書を締結。デジタルツインのバーチャルモデルである BIM を活用し、「つくる」「ためる」「活用する」を実現するため、Autodesk Revit (R)※1や Autodesk Construction Cloud (R)※2を基盤とした各種施策を展開してきました。



本締結により、工業化建築のパイオニアである大和ハウス工業と、BIM のパイオニアである Autodesk は、サステナビリティの推進と未来の建設業の発展に向け、戦略的連携をさらに深化させます。



今後、大和ハウス工業は中長期的な経営計画のもと、建設業の変革をリードし、世界共通言語としての BIM の確立を目指します。また、Autodesk はグローバルでの経験・専門知識を活かし、大和ハウス工業の次世代工業化の実現を支援するとともに、国内外での BIM 基盤によるデジタルコラボレーションを推進してまいります。



※1. Autodesk が提供する BIM ソフトウェアで、建築意匠、構造、設備（MEP）の多分野に対応。現在14ヵ国語に対応。

https://www.autodesk.com/jp/products/revit/overview

※2. Autodesk が提供する建設業向けのクラウドサービス。設計から施工、運用までのプロジェクト全体をつなぎ、コラボレーションやデータ管理を支援。

https://construction.autodesk.co.jp/



【新たな戦略的連携に関する覚書の概要】

・次世代工業化（IC※3）の実現と推進

・データ戦略と AI の活用

・BIM から派生する付加価値の創出

・日本の設備業界に対する BIM 支援

・海外先進企業とのコラボレーション

・建設分野における BIM 教育の普及 ※1. Autodesk が提供する BIM ソフトウェアで、建築意匠、構造、設備（MEP）の多分野に対応。現在14ヵ国語に対応。※2. Autodesk が提供する建設業向けのクラウドサービス。設計から施工、運用までのプロジェクト全体をつなぎ、コラボレーションやデータ管理を支援。https://construction.autodesk.co.jp/【新たな戦略的連携に関する覚書の概要】・次世代工業化（IC※3）の実現と推進・データ戦略と AI の活用・BIM から派生する付加価値の創出・日本の設備業界に対する BIM 支援・海外先進企業とのコラボレーション・建設分野における BIM 教育の普及



※3. Industrialized Construction の略



●過去のニュースリリース

2020 年 9 月 30 日（第 2 弾）

https://www.daiwahouse.com/about/release/house/20200930151602.html

2022 年 11 月 2 日（第 3 弾）

https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/20221102135616.html



■【大和ハウス工業株式会社 概要】

代表取締役社長：大友 浩嗣

創業：1955 年 4 月 5 日

本社：大阪府大阪市北区梅田3-3-5



■【Autodesk, Inc. 概要】

プレジデント 兼 CEO：アンドリュー・アナグノスト

設立：1982 年

本社：The Landmark @One Market,Ste.400, San Francisco, California 94105 USA