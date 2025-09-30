薄型コンパクトブラシが、奥歯の奥まで届いて歯垢を落とす

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長:岡田 歩、以下当社）は、

ブラシヘッド部分の厚さを従来品比で半分となる2.9mmまで薄型化したコンパクトブラシで、奥歯の奥までしっかり磨ける音波式電動歯ブラシ「オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B3220（以下HT-B3220）」を2025年10月2日に発売します。

令和4年歯科疾患実態調査*1によると、20~44歳でむし歯がある人のうち、左右上下の奥歯がむし歯の人の割合は平均39.3%と最も高く、前歯の約7倍であるといわています。奥歯は歯ブラシが届きにくく磨き残しが多いため、むし歯や歯周病のリスクが最も高い場所です。食べ物をすりつぶす重要な役割を持つ奥歯を失うと、食事や他の歯にも大きな影響が出ます。いつまでも健康な歯を維持するためには、毎日の歯磨きで奥歯を一本ずつ丁寧に磨くことを意識することが大切です。

今回発売するHT-B3220は、新たに開発した「薄型コンパクトブラシ」が付属した電動歯ブラシです。口の小さい方でも奥歯の奥まで毛先が届きやすく、隅々までストレスなく磨くことができます。新開発の薄型コンパクトブラシは、ブラシの植毛部分を従来品より約1mm短くすることで、ブラシのヘッド部分の厚みを2.9mmと従来比*2で約50%に薄型化しました。また、毛先に奥歯を磨きやすいアーチカット形状を採用することで、奥歯の複雑な形状やカーブに沿って密着しやすく、歯の表面や歯間の汚れを効率的に除去できます。さらに、毎分33,000回で毛先がタテ方向に大きく振動し、前歯の裏側や奥歯など磨きにくい場所の歯垢をかき出す「ポイントケアモード」で奥歯を磨いた場合、歯垢除去力は手磨き時の約10倍*3です。また、11°に屈曲したアングルヘッド（ブラシ装着部分） により自然な姿勢で磨けるため、無理なく歯とブラシを密着させることができます。

今回、ブラッシングモードの種類と、付属の替えブラシの数が異なる 「HT-B3200」、「HT-B3190」、「HT-B3170」と合わせて合計4モデルを同時発売します。

*1 厚生労働省「令和4年歯科疾患実態調査」

*2 当社従来品と比較

*3 ポイントケアモード時、薄型コンパクトブラシ装着時、手磨きと比較して／自社調べ

主な特長

1. 厚さ2.9mmの「薄型コンパクトブラシ」

従来のブラシヘッドと比較してブラシの植毛部分を1mm短くし、厚みを約50%に薄型化しました。これにより、届きにくかった奥歯の奥までしっかりと磨くことができます。さらに、毛先をアーチカット形状にすることで、奥歯の複雑な形状やカーブに沿って密着しやすく、歯の表面や歯間の汚れを効率的に除去できます。

2. 奥歯も磨きやすい11°に屈曲した独自のアングルヘッド

ブラシヘッドを振動させるモーターを小型化してブラシの取り付け部に配置することで、ブラシヘッドを 11°傾けました。これにより歯とブラシの間にすき間ができにくくなりより自然な姿勢で奥歯を磨くことができます。

3. 歯の形状、ケア目的に合わせたブラッシングモード

タテ方向とヨコ方向の立体的な振動を組み合わせた３つのモードを搭載しています。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去する「クリーンモード」、毎分33,000回で毛先がタテ方向に大きく振動し、前歯の裏側や奥歯など磨きにくい場所の歯垢をかき出す「ポイントケアモード」、歯の側面に対して毛先が平行に大きく動き、やさしく歯垢を除去する「ソフトケアモード」の3つのモードで、歯の形状やケア目的に合わせた効果的なブラッシングが可能です。

主な仕様