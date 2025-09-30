ビジュアルノベルゲーム「ROAD59 -新時代任侠特区- 摩天楼モノクロ抗争」発売記念！君沢ユウキ、河内美里、前田誠二、鮎川太陽、山本康平、白又 敦のサインが当たるリリース記念キャンペーンを開催！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、ビジュアルノベルゲーム「ROAD59 -新時代任侠特区- 摩天楼モノクロ抗争」発売を記念して出演キャストの直筆サイン色紙が抽選で当たるキャンペーンを開催いたしました。

Nintendo Switch、Steam向けビジュアルノベルゲーム「ROAD59 -新時代任侠特区- 摩天楼モノクロ抗争」の発売を記念して「春雲組・バーROAD59」キャスト6名のサイン色紙がそれぞれ1名様に当たるキャンペーンをROAD59公式Xにて開始いたしました。

ぜひこの機会に奮ってご応募ください。

【応募方法】

期間中に以下の1～3を行って頂いた方の中から抽選でキャストサイン色紙(各１名ずつ)をプレゼントします。

- ROAD59公式Xアカウント（https://x.com/ROAD_59）をフォロー- キャンペーン対象投稿をリポスト- キャンペーン対象投稿に【希望キャストのお名前】をリプライで返信

▼プレゼント内容

八薙バクト役 君沢ユウキ直筆サイン色紙（1名）

結津万華夜役 河内美里直筆サイン色紙（1名）

成山誓吾役 前田誠二直筆サイン色紙（1名）

桐宮ユウト役 鮎川太陽直筆サイン色紙（1名）

藤堂時雨役 山本康平直筆サイン色紙（1名）

謎のバーテンダー役 白又 敦サイン色紙（1名）

▼キャンペーン期間

9月30日(火) 12:00～10月7日(火) 23:59

当選者の方にはROAD59公式Xアカウント(@ROAD_59(https://x.com/ROAD_59))よりご連絡を行います。

その他キャンペーンに関する詳細はゲーム公式サイト（https://game.road59.com）をご確認ください。

春雲組・バーROAD59キャストのコメントが到着！

さらに、本作でキャラクターを演じるキャスト陣のコメントも公開しました。

八薙バクト役 君沢ユウキキャストコメント

ROAD59、ゲーム化！誠におめでとうございます！八薙バクト役をつとめさせていただきます。君沢ユウキです。まさか本当にゲーム化してしまうなんて、、、本当に驚きました。舞台から始まった道なき道は、こんな所まで繋がっていったのだなと…支えてきて下さったファンの皆様、スタッフの皆様への感謝の念に絶えません。

一言一言に、魂を込めて恩返しさせていただきたいと思います。きっと共に汗を流した他のメンバーも、一層成長した素敵なキャラクターに想いを込めてくれていると思います。

僕もゲームをして、そんな天海区のみんなと喋ってみたいな。

ワクワクしますね！どうぞご期待下さい。

道なき道を、これからも共に歩んでくれよな！！

君沢ユウキ

結津万華夜役 河内美里キャストコメント

「ROAD59 -新時代任侠特区- 摩天楼モノクロ抗争」にて結津万華夜役をつとめさせていただきます。河内美里です。

これまで主に舞台の上で繰り広げられて来たこの作品の世界観が今度はゲームになるということで、お話を伺ったときからとても楽しみにしておりました。

ROAD59らしさは勿論そのままに、ゲームならではのストーリー展開が待っていたり、キャラクター達の新たな一面も知ることが出来るなど、やり込めばやり込むほど楽しめそうな作品になっていると思います。

既にROAD59の世界に触れたことがある方も、そうでない方も、どなた様にもお楽しみいただけたら嬉しいです。

成山誓吾役 前田誠二キャストコメント

「ROAD59 -新時代任侠特区- 摩天楼モノクロ抗争」にて成山誓吾役をつとめさせていただきます。前田誠二です。

舞台版に引き続き、はちゃめちゃで賑やかな春雲組の彼らと共に天海区を駆け抜けることができとても嬉しいです。

その中でも自分が担当させていただく誓吾は、調整役というか、真面目な性格で、いつも自由なバクトや大井町に振り回されるポジションなのでその辺りも楽しんでいただければと思います。

おそらく今回もキレ散らかしているかと思われますので応援していただけますと(笑)

さらに、ゲーム内ではキャラクターとお酒が飲めるというシーンもあるとのことで、大人の時間ですね？

ぜひどんなディープな会話ができるのか楽しみにしていてください。

桐宮ユウト役 鮎川太陽キャストコメント

みなさまお久しぶりです、鮎川太陽です。

この度、昨年発表されましたビジュアルノベルゲーム『ROAD59 -新時代任侠特区- 摩天楼モノクロ抗争』で、桐宮ユウトをつとめさせて頂くことになりました。

舞台でもユウトくんを演じさせていただいておりましたが、Nintendo Switch & Steamでみなさまのお手元に登場！という、こんなにプレイヤーのみなさまに近い場所で再びお会いできること、とても嬉しく思います。もはやハグです。

最後の公演から時間も経っていますが、ブシロードの看板をブンブン回していたことは今でも鮮明に思い出します。

さて、ゲームの中でそんな描写はあるんですかね？（笑）

ユウトくんはとても真っ直ぐな性格で明るく、戦う時はとてつもないパワーを発揮しますよ！

ぜひ応援よろしくお願い致しますね！

2025年秋に発売。ぜひ手に入れてください。

桐宮ユウト役 鮎川太陽

藤堂時雨役 山本康平キャストコメント

ROAD59 -新時代任侠特区- 摩天楼モノクロ抗争」にて藤堂時雨役をつとめさせていただきます山本康平です。

近未来を舞台にした生き様をかけた戦いを描く任侠作品ということで、自分自身もとてもワクワクしております。

自分が演じた藤堂時雨は、とても仲間思いの理想的なカッコ良さと気さくさのある素敵なおじさんで演じていてとても楽しかったです。

アフレコ時に読ませていただいたシナリオ台本からも、キャラクターそれぞれの熱い思いを感じ、時雨もゲーム内で色々な一面を見せてくれていて、とても楽しい収録でした。

ぜひたくさんの人にこの物語を楽しんでいただければと思います！

さらに、ゲーム内ではキャラクターとお酒が飲めるというシーンもあるそうで、ぜひゲームをプレイする際はプレイヤー目線で時雨とどんな会話ができるのか楽しみにしていてください。

謎のバーテンダー役 白又 敦キャストコメント

再びROAD59の世界に関わることができてすごく嬉しく思います。

欲望渦巻く街でどのようなストーリが繰り広げられるのか

僕が演じる謎のバーのマスターはストーリーにどんな影響を与えるのか、、、

乞うご期待です！

ゲーム情報

タイトル：ROAD59 -新時代任侠特区- 摩天楼モノクロ抗争

ジャンル：ビジュアルノベルゲーム

対応機種：Nintendo Switch(TM)/Steam(R)

プレイ人数：1人

ボイス：パートボイス

対応言語：日本語

(以下言語字幕にも対応予定)

英語、繁体字、簡体字

CERO:C

価格：

【Nintendo Switch(TM)】

通常パッケージ版・ダウンロード版：3,960円(税込み)

特典付き限定版：16,500円(税込み)

【Steam(R)】

ダウンロード版：3,960円(税込み)

ゲーム公式サイト：https://game.road59.com

プロジェクト公式X：https://x.com/ROAD_59

＜キャスト・スタッフ情報＞

CAST

砂川脩弥／七海ひろき／美波わかな／相羽あいな／北村諒／末野卓磨

井上正大／工藤晴香／岡田夢以／

君沢ユウキ／河内美里／前田誠二／白又 敦／鮎川太陽／山本康平

蒼井翔太／渡辺和貴／加藤里保菜

石川由依／津田健次郎／佐々木李子／谷江玲音／小林親弘

STAFF

企画・原作：ブシロード

キャラクターデザイン・メイングラフィッカー：ぎどら

開発：ロケットスタジオ

＜ゲームあらすじ＞

東京湾に浮かぶ摩天楼・天海区。

そこでは、「ジンギ」と呼ばれる人ならざる力を持つ者たちが、互いの生き残りを懸けて血で血を洗う抗争を繰り広げていた。

狛浪組の跡取りとして生まれながらも、『平凡で穏やかな生活』を願う氷室ショウは、新たな組長として家の運命を背負うこととなる。

極道の道を歩む覚悟が決まらないショウをよそに、手にした者の願いを叶えるという「オロチの力」を巡って天海区の抗争は激化。

さらに、 最大勢力である黒条組が、狛浪組を取り込もうと暗躍しはじめる。

家族を守るため、裏切りと欲望が渦巻くこの街で、"選べない選択"を重ねていくショウ。

果たしてその先に待つものは、救済か、それとも破滅か......

