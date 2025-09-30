±ïµ¯ÊªÀìÌçÅ¹¤¬¿·¥á¥Ë¥åー¤òÈ¯Çä¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û¡Ö±ï·ë¤Ó¤Î¤´±ö¥¢¥¤¥¹ ËüÊ¡¤Î¤ª°ò¡×
³ô¼°²ñ¼Ò ÀÅ²¬ÌÚ¹©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©¿º¸¶·´µÈÅÄÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿ùËÜ Ä¾»Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö´ê¡Ê¤Í¤¬¤ï¤¯¤Ð¡Ë¡×(ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1-1-2¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á ¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É4³¬)¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö±ï·ë¤Ó¤Î¤´±ö¥¢¥¤¥¹¡×¤Ë¡¢°ò¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê½Å¤Í¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡Ö±ï·ë¤Ó¤Î¤´±ö¡Ê¤¨¤ó¡Ë¥¢¥¤¥¹ ËüÊ¡¤Î¤ª°ò¡×¤¬¡¢2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¤è¤êÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
À¶¤á¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ø±ö¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö±ï·ë¤Ó¤Î¤´±ö¡Ê¤¨¤ó¡Ë¥¢¥¤¥¹¡×¤Ë¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë°ò¥¹¥¤ー¥Ä¤òìÔÂô¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
¢£¥á¥Ë¥åー¾ÜºÙ
¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤¹È°ò¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢Ì£¤ï¤¤¹¤¬¤ëÂç³Ø°ò¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê°ò¥Úー¥¹¥È¡£
°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤Î°ò¥¹¥¤ー¥Ä¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¸ý¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±À¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¨¥¹¥×ー¥Þ¥¯¥êー¥à¤¬¡¢°ò¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤àìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖËüÊ¡¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ë¤Ï¡ØÂ¿¤¯¤Î´î¤Ó¤äÊ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¤â¤ªÊ¢¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¡¡±ï·ë¤Ó¤Î¤´±ö¥¢¥¤¥¹ ËüÊ¡¤Î¤ª°ò
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û¥¤ー¥È¥¤¥ó¡§\680(ÀÇ¹þ)¡¡¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡§\668(ÀÇ¹þ)
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û¡¡2025Ç¯10·î1Æü(¿å)
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö±ï·ë¤Ó¤Î¤´±ö¥¢¥¤¥¹ ËüÊ¡¤Î¤ª°ò¡×¤ò¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤ËÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ÅöÅ¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤ß¤¯¤¸¡Ö´ê¤¤¤ß¤¯¤¸¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Öà½÷¤¬¿À³ÚÉñ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ø¿À³ÚÎë¡Ù¤òÌÄ¤é¤¹´ê³Ý¤±ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±¡§¡Ö´ê¤¤¤ß¤¯¤¸¡×¤Ç±¿»î¤·¡ª
Äó¶¡»þ¤Ë¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Ç¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢ÅöÅ¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö´ê¤¤¤ß¤¯¤¸¡×¡£
¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Á°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¿´¤Ë¶Á¤¯Îå¤Þ¤·¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡§¡Ö¿À³ÚÎë¡×¤Ç´ê³Ý¤±ÂÎ¸³¡ª
¡Ö±ï·ë¤Ó¤Î¤´±ö¥¢¥¤¥¹ ËüÊ¡¤Î¤ª°ò¡×¤Ë¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Ç¿À³ÚÎë¤òÌÄ¤é¤·³«±¿¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¿À³ÚÎë¤òÌÄ¤é¤¹½Ö´Ö¤ÏÀä¹¥¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªÍèÅ¹¤·¤¿µÇ°¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£
¢£±ïµ¯ÊªÀìÌçÅ¹¡Ö´ê¡Ê¤Í¤¬¤ï¤¯¤Ð¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ê¡¡³°´Ñ
¸æñÂ¡Ê¤ß¤±¡Ë¥Ñ¥Õ¥§
ÁÏ¶È°ÊÍè60Í¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²ÈÄí¤Çµ§¤ê¤È´¶¼Õ¤ò¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¿ÀÃª¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦²·¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò ÀÅ²¬ÌÚ¹©¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁØ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿±ïµ¯ÊªÀìÌçÅ¹¡Ö´ê¡Ê¤Í¤¬¤ï¤¯¤Ð¡Ë¡×¡£
¿ÀÃªÀìÌçÅ¹¡¦¿ÀÃª¤ÎÎ¤¤Î»ÐËåÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯8·î¡¢Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á(R)¤Ë¤ÆÂè1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤Î³«±¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î´¶¼Õ¤ä¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Å¹ÆâÊ»Àß¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¿À¼Ò¤Ë¤æ¤«¤ê¤¢¤ëÊÆ¤ä±ö¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¸æñÂ¡Ê¤ß¤±¡Ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ä´ê¤¤»ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬Áª¤Ù¤ë¡ÖÍèÊ¡¡Ê¤é¤¤¤Õ¤¯¡Ë¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹Æâ¤Î»ê¤ë½ê¤Ë»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¿ä¤·³è¡Ù¤ä¡Ø¥«¥Õ¥§½ä¤ê¡Ù¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤âÂçÊÑ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§´ê¡Ê¤Í¤¬¤ï¤¯¤Ð¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1-1-2¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á ¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É4³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00 (L.O.20:30)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://negawakuba.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://negawakuba.shop/
¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/negawakuba_official/(https://www.instagram.com/negawakuba_official/)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÀÅ²¬ÌÚ¹©
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿ùËÜÄ¾»Ò
½êºßÃÏ¡§¢©421-0301¡¡ÀÅ²¬¸©¿º¸¶·´µÈÅÄÄ®½»µÈ3217-1
ÁÏ¶È¡§1961Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿ÀÃª¡¦¿À¶ñ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦²·¤·
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
URL¡§https://shizuokamokko.com/