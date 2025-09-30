いよいよ明日！「FaW TOKYO秋 2025」スポーツファッションEXPOに出展
田村駒株式会社（大阪本社：大阪府大阪市 東京本社：東京都渋谷区、代表者：堀 清人）は、2025年10月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催する「FaW TOKYO（ファッションワールド東京）秋」の中の「スポーツファッションEXPO」に出展いたします。
2025年3月の「スポーツファッションEXPO」初出展に続き、今回2度目の出展となります。
▶前回出展の様子はこちら(https://tamurakoma.co.jp/topics/post-4414/)
猛暑対策にイチ押し！「スーパーフルダル糸」使用の機能性素材を提案
本展示会当社イチ押しとしてスーパーフルダル糸を使用した素材を展示いたします。
遮熱性、UVカット性、撥水性、透け防止といった機能性を兼ね備えており、猛暑対策素材として
おすすめです。イメージしやすいよう、製品サンプルもご用意いたします。
体験コーナーも設置！来場するからこそ実感できる機能性商材
「スーパーフルダル糸」以外にも、当社が誇るオリジナル機能性素材を展示いたします。
ブースでは、素材の機能性を感じていただけるような体験コーナーも設置予定です。
実際に見て、触れて、田村駒が誇る素材の機能性をご確認していただければと思います。
みなさまのご来場をお待ちしております！
【ブース番号：A16-36】
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
★入場には事前の来場登録（無料）が必要です！ご登録はこちら★
https://www.fashion-tokyo.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1456986661602923-3YJ
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
展示会概要
■会期：2025年10月1日（水）～3日（金） 10:00～18:00
※最終日のみ17:00終了
■会場：東京ビッグサイト 東4-7ホール ＜A16-36＞
■アクセス：https://www.bigsight.jp/visitor/access/
■入場には事前の来場登録が必要です。下記よりご登録ください。
https://www.fashion-tokyo.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1456986661602923-3YJ
会社情報
社名：田村駒株式会社
本社所在地：〒541-0052（〒541‐8580） 大阪市中央区安土町3-3-9/〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-3-10
連絡先：【大阪】06-6268-7000 /【東京】03-5771-1700
資本金：12億4,000万円
事業内容：生地・アパレル製品・雑貨・寝装寝具および建築・産業資材等を取り扱う専門商社
ホームページ：https://tamurakoma.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
田村駒株式会社 経営企画室 担当者：朝倉
MAIL：info@tamurakoma.co.jp