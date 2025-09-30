いよいよ明日！「FaW TOKYO秋 2025」スポーツファッションEXPOに出展

田村駒株式会社

田村駒株式会社（大阪本社：大阪府大阪市 東京本社：東京都渋谷区、代表者：堀 清人）は、2025年10月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催する「FaW TOKYO（ファッションワールド東京）秋」の中の「スポーツファッションEXPO」に出展いたします。

2025年3月の「スポーツファッションEXPO」初出展に続き、今回2度目の出展となります。

▶前回出展の様子はこちら(https://tamurakoma.co.jp/topics/post-4414/)

猛暑対策にイチ押し！「スーパーフルダル糸」使用の機能性素材を提案

本展示会当社イチ押しとしてスーパーフルダル糸を使用した素材を展示いたします。

遮熱性、UVカット性、撥水性、透け防止といった機能性を兼ね備えており、猛暑対策素材として

おすすめです。イメージしやすいよう、製品サンプルもご用意いたします。

体験コーナーも設置！来場するからこそ実感できる機能性商材

「スーパーフルダル糸」以外にも、当社が誇るオリジナル機能性素材を展示いたします。

ブースでは、素材の機能性を感じていただけるような体験コーナーも設置予定です。

実際に見て、触れて、田村駒が誇る素材の機能性をご確認していただければと思います。

みなさまのご来場をお待ちしております！

【ブース番号：A16-36】

★入場には事前の来場登録（無料）が必要です！ご登録はこちら★

https://www.fashion-tokyo.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1456986661602923-3YJ

展示会概要

■会期：2025年10月1日（水）～3日（金） 10:00～18:00

※最終日のみ17:00終了

■会場：東京ビッグサイト 東4-7ホール ＜A16-36＞

■アクセス：https://www.bigsight.jp/visitor/access/

■入場には事前の来場登録が必要です。下記よりご登録ください。

https://www.fashion-tokyo.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1456986661602923-3YJ

会社情報

社名：田村駒株式会社

本社所在地：〒541-0052（〒541‐8580） 大阪市中央区安土町3-3-9/〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-3-10

連絡先：【大阪】06-6268-7000 /【東京】03-5771-1700

資本金：12億4,000万円

事業内容：生地・アパレル製品・雑貨・寝装寝具および建築・産業資材等を取り扱う専門商社

ホームページ：https://tamurakoma.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

田村駒株式会社 経営企画室 担当者：朝倉

MAIL：info@tamurakoma.co.jp