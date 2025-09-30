新型通勤車両「２０００系」２０２６年１月３１日（土）に運行開始します～大型フリースペースの愛称は「ひだまりスペース」に決定！～

こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）は、新型通勤車両「２０００系」を２０２６年１月３１日（土）から運行開始します。また、多くのお客さまに親しみを持っていただくために実施した「大型フリースペース（仮称）」愛称投票の結果、愛称を「ひだまりスペース」に決定しました。
「日本一安全でサービスの良い持続可能な交通」の実現に向けて、２０００系車両では「もっと、安全に、そして安心して、これからもずっと、のっていただける車両を。全ての世代に、やさしく、そして、ワクワクしてもらえる車両を」をコンセプトに掲げています。子育て世代やシニア世代など、年齢や性別、また目的を問わず、あらゆるお客さまが安全・快適に鉄道をご利用いただけるよう、５号車に当社初となるひだまりスペース（大型フリースペース）を設置します。また、従来より環境性能をさらに高める施策としてフルＳｉＣ素子を用いた新型のＶＶＶＦインバータ制御装置（当社７０００系車両と比較し約２０％の省エネ性能向上） を導入し、消費電力のさらなる削減や車両の軽量化を図ります。
２０００系に関連する企画として、けい太くん絵本シリーズの５作目となる「がんばれ！にこちゃん」を運行開始日である２０２６年１月３１日（土）から発売するほか、２０００系製作工程の様子を京王電鉄公式YouTubeチャンネルにて公開しています。今後、お客さま向けお披露目会の開催や運行開始を記念した記念乗車券などの発売も予定しています。
【本件のポイント】
①新型通勤車両「２０００系」を２０２６年１月３１日（土）から運行開始
②「大型フリースペース（仮称）」愛称投票の結果、愛称を「ひだまりスペース」に決定
③けい太くん絵本シリーズ「がんばれ！にこちゃん」を１月３１日（土）から発売
１．新型通勤車両「２０００系」について
（１）運行開始日（予定）
２０２６年１月３１日（土）
※１０両１編成の営業運転を開始します
（２）導入両数
４０両（１０両固定×４編成）
※２０２７年３月までに４０両を導入する計画で、２０２６年１月３１日（土）に１０両１編成の営業運転を開始します
（３）製作会社
株式会社総合車両製作所
（４）車両の特徴
①コンセプト
「もっと、安全に、そして安心して、これからもずっと、のっていただける車両を。全ての世代に、やさしく、そして、ワクワクしてもらえる車両を」
②外観および客室デザイン
外観に関しては、車両前面、側面ともに円をモチーフにしたラウンド型とすることで、多くの人が優しさを感じ、安心できる車両を表現しました。また、内装に関しても同様にラウンド形をモチーフとし、心を落ち着かせるナチュラルな空間を演出します。
京王グループの感性ＡＩ株式会社が提供する、人の感性を分析できるＡＩサービスも用いて、ご利用されている幅広い世代のお客さまや多様な社員の声から得られたニーズを分析し、最もコンセプトにマッチするデザインを採用しました。
③環境性能
消費電力の削減や車両の軽量化を図るため、従来より環境性能をさらに高めた低損失のパワーデバイスであるフルＳｉＣ素子※を用いた新型のＶＶＶＦインバータ制御装置（当社７０００系車両と比較し約２０％の省エネ性能向上）を導入します。
※ＳｉＣ（シリコンカーバイド）を用いた素子
※新型通勤車両「２０００系」の詳細は、２０２４年５月１０日付発表ニュースリリース参照
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2024/pdf/nr20240510_shingata.pdf
２．大型フリースペース（仮称）の愛称決定について
（１）愛称
「ひだまりスペース」
（２）投票結果
２０２５年５月７日から６月１０日までの期間、多くのお客さまに親しみを持っていただくために実施した「大型フリースペース（仮称）」愛称投票の結果、３つの候補の中から最も投票数が多かった「ひだまりスペース」に決定しました。
（３）ひだまりスペースについて
子育て世代やシニア世代など、年齢や性別、また目的を問わず、あらゆるお客さまが安全・快適に鉄道をご利用いただけるよう、当社初となる大型フリースペース「ひだまりスペース」を導入します。ベビーカーや車いすの方にとって利用しやすいエリアを拡大し、加えて、お子さまが夢中になれるような大型窓を設置します。設置号車は車両乗降時、エレベータの設置率が高い５号車とします。
※「大型フリースペース（仮称）」愛称投票の詳細は、２０２５年４月２２日付発表ニュースリリー
ス参照
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20250422_freespace.pdf
３．２０００系関連企画について
（１）けい太くん絵本シリーズ「がんばれ！にこちゃん」の発売
けい太くん絵本シリーズの５作目として、新型通勤車両２０００系「にこちゃん」が新たな仲間に加わります。
発売日：２０２６年１月３１日（土）
販売場所：京王れーるランド、啓文堂書店（順次屋号を紀伊國屋書店へ変更予定）、紀伊國屋書店（府中店）、くまざわ書店（聖蹟桜ヶ丘店・調布店）
価格：８８０円（税込み）
あらすじ：京王線の新たな仲間に加わった２０００系の「にこちゃん」。初めてのお仕事に不安でいっぱい。そこへ京王線で活躍するけい太くんや仲間たちがやってきて、にこちゃんを応援します！最後はにこちゃんに笑顔が戻るかな？
（参考：けい太くん絵本シリーズ https://www.keio.co.jp/keitakun/goods.html）
（２）２０００系製作工程動画の公開
株式会社総合車両製作所の全面協力のもと、２０００系製作工程の様子を京王電鉄公式YouTubeチャンネルで公開しています。現在「＃１構体製作」「＃２構体総組」「＃３トラバーサーによる車体移動」「＃４床下屋根上機器吊り」「＃５内装・ぎ装」「＃６台車枠製缶・台車総組」「＃７塗装・ラッピング」を公開中です。運行開始まで順次製作工程などを公開します。
京王電鉄公式YouTubeチャンネル：
https://www.youtube.com/channel/UC1zXGl0d67KVGe1cAxmTcKg
４．今後の予定
お客さま向けお披露目会の開催や運行開始を記念した記念乗車券などの発売を予定しています。詳細は決まり次第、お知らせします。
５．お客さまのお問い合わせ先
京王お客さまセンター ＴＥＬ.０３―３３２５―６６４４ （９：００～１８：００）
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部
TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp
