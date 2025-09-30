肥満手術市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月23に「肥満手術市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。肥満手術に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
肥満手術市場の概要
肥満手術市場に関する当社の調査レポートによると、肥満手術市場規模は 2035 年に約 68億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 肥満手術市場規模は約 23 億米ドルとなっています。肥満手術に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 9.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、肥満手術市場シェアの成長は、保険適用範囲の拡大と政府の支援の結果として加速しています。肥満手術の長期的な費用対効果に対する認識の高まりは、保険および償還制度の拡充に寄与しています。米国では、メディケアが2022年に特定の代謝関連手術の適用範囲を拡大しました。一方、CMS統計では肥満手術への支出額が顕著に示されていますが、総額の算出にはDRGコードの集計が必要となる場合が多いです。この償還制度の進展は、手術市場の世界的な成長余地を示しているヨーロッパでも注目されています。
肥満手術に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/bariatric-surgery-market/590641684
肥満手術に関する市場調査では、肥満の有病率と併存疾患の増加により市場シェアが拡大することが明らかになっています。世界的な肥満の急増（WHOは世界中で10億人以上の症例があると推定）は、重度の肥満や2型糖尿病、心血管疾患などの関連する健康問題に対する実証済みの治療法としての肥満手術の需要に貢献しています。この患者率の急増が市場を牽引する要因となっています。
しかし、価格統制とHTAの監視により、今後数年間は市場の成長が抑制されると予想されています。政府は医療技術評価（HTA）機関を利用して経済効率を調査しています。高額な医療機器への支出は厳しい監視の対象となり、長期的なメリットが明確に示されない場合、価格上限の設定や償還拒否につながる可能性があります。これは、メーカーに価格戦略の調整を迫る大きな圧力となる可能性があります。
肥満手術市場セグメンテーションの傾向分析
肥満手術市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、デバイスのタイプ別、手順のタイプ別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
肥満手術市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590641684
肥満手術市場は、デバイスのタイプ別に基づいて、ステープルデバイス、エネルギー/容器シール装置、縫合器具、胃内バルーン、胃バンド、胃電気刺激装置に分割されています。これらのうち、ステープラーデバイスは2035年には市場シェア全体の33%を占めると予想されており、低侵襲手術におけるその卓越性を示しています。さらに、ステープラー技術の継続的な革新により、検査と効率が向上し、市場価値もさらに高まります。Medtronic やJohnson & Johnsonなどの大手企業は、電動ステープラーの導入、安全性の向上、合併症の低減など、ステープラー技術の継続的な革新により、この分野を席巻しています。
