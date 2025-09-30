「助産師の“働くの多様化”」から産後ケアを推進するジョサンシーズが、IMPACT STARTUP SUMMIT 2025 への出展および登壇します

株式会社Josan-she's

株式会社ジョサンシーズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：渡邊愛子、以下ジョサンシーズ）は、このたびインパクトスタートアップ協会が2025年10月14日（火）に開催するIMPACT STARTUP SUMMIT 2025 に出展する運びとなりました。また、同日に代表取締役CEOの渡邊愛子が、IMPACT STARTUP SESSIONにて子育てのテーマで登壇いたします。

イベント詳細URL :https://impact-startup.or.jp/summit/2025

出展の背景

IMPACT STARTUP SUMMIT 2025 は、“Impact Showcase - 社会課題解決の見本市”をテーマに多様な視点から社会課題解決の最前線を体感できるスタートアップカンファレンスです。昨年に続き2回目の開催となり、インパクトエコシステムを牽引する政官民のリーダーによる多彩なセッション、インパクトスタートアップによるピッチ、ネットワーキング、そして初の試みであるインパクトスタートアップ協会正会員による展示ブースを通じて、多様な参加者が共に学び・つながり・共創する一日を創出します。

ジョサンシーズは、インパクトスタートアップ協会正会員として IMPACT STARTUP BOOTH に出展、また代表の渡邊はIMPACT STARTUP SESSIONにて登壇し、官民連携した産後ケア事業を波及させてまいります。

「IMPACT STARTUP SUMMIT 2025」の概要

開催日時：2025年10月14日（火）12:00-19:00（受付 11:30）

開催場所：東京コンベンションホール

〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目1-1（京橋駅直結、東京駅徒歩5分）

開催形式：対面開催限定（オンライン配信なし）

参加者 ：インパクトスタートアップ協会正会員 、賛同会員、スタートアップ、投資家、企業リーダー、業界リーダー、政治家、政府機関、研究機関、メディア

公式HP：https://impact-startup.or.jp/summit/2025

代表渡邊の登壇について

本イベントでは、IMPACT STARTUP SESSIONの子育てのテーマにて、渡邊愛子が登壇いたします。これまで事業を展開していた中で深まった現場理解をもとに、産後ケアの観点からお話させていただきます。

登壇概要

開催時間：16:30-17:20

登壇エリア：EXHIBITION BOOTH B

登壇テーマ：子育て

登壇詳細情報：https://impact-startup.or.jp/news/press20250911

インパクトスタートアップ協会について

インパクトスタートアップは、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」の両立を目指す企業体を指します。インパクトスタートアップ協会は、インパクトスタートアップエコシステムを構築し、持続可能な社会の実現を目的とし、2022年10月14日に設立。正会員数は249社に拡大（2025年6月時点）。政財官と協働し、より良い社会を創出するためのポジティブ・インパクトを与えるスタートアップが数多く生まれ、継続的に成長していく環境を作ることを目指し、「共有」「形成」「提言」「発信」の4つの柱で活動をしています。

公式HP：https://impact-startup.or.jp/

ジョサンシーズについて

助産師登録数トップクラス | 女性専門職が妊娠から育児までトータルサポート

妊娠から子育ての時期を、助産師をはじめとする女性専門職のスタッフが、オンラインとオフライン双方でサポートする産前産後ケアサービス『ジョサンシーズ』を運営。

約6万人(*1)の潜在助産師の新たな活躍の仕組みを作ることで、人員不足が叫ばれている妊娠・出産の現場で、妊娠～産後を専門的にサポートできる仕組みづくりを推進します。

一人ひとりにパーソナライズされたサービスを提供する低月齢ベビーシッターサービス、産後ケア施設の運営、産院向け人材サービスなど、多岐に渡って展開しております。

(*1)潜在助産師数は、「助産師国家試験合格者数-就業助産師数」で算出

出典：「政府統計の総合窓口(e-Stat)」衛生行政報告例(厚生労働省) 「令和4年度衛生行政報告例」

■会社概要

会社名：株式会社Josan-she’s

代表者：代表取締役 CEO 渡邊 愛子

設 立：2021年10月6日

会社HP：https://josanshes.co.jp/

■サービス情報

低月齢ベビーシッター「ジョサンシーズ」

HP：https://josanshes.com/

日帰り産後ケア施設「YUARITO DAY 日本橋浜町」

HP：https://yuarito.jp/

産院向け人材サービス「she’s path」

HP：https://shespath.com/clinic

