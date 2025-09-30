バンダイナムコエンターテインメントSTEAM Autumn Sale実施中！最大90%OFF！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PC向けゲームプラットフォーム「Steam」にて

『Autumn Sale』を開催することをお知らせいたします。セール期間中は、当社のPC版ゲームを最大90％OFFでダウンロード購入していただけます。

この機会に是非バンダイナムコエンターテインメントのゲームをお楽しみください。

【セール詳細】

■セール期間：10月7日（火）2:00AMまで

セール公式HP :https://dl-scp.bn-ent.net/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=steam_Autumn

【キャンペーン対象 ピックアップタイトル】

『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』 40％ OFF！

『ドラゴンボール Sparking! ZERO Standard Edition』 43％ OFF！

『CODE VEIN』 90％ OFF！

『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』 84％ OFF！

『鉄拳8』 50％ OFF！

『GOD EATER 3』 90％ OFF！

『BLEACH Rebirth of Souls』 30％ OFF！

『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』 80％ OFF！

『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット』 85％ OFF！

『Tales of ARISE』 75％ OFF！

『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』 80％ OFF！

＊全セール商品は下記リンクよりもご確認いただけます。

https://store.steampowered.com/curator/33042543/sale/BandaiNamcoAutumnSale2025

■権利表記

『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』

太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ドラゴンボール Sparking! ZERO』

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『CODE VEIN』

CODE VEIN(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN』

ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。