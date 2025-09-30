「学びの出口」から「仕事の入口」へつながる『ワークアウトプログラム』始動｜デジタルハリウッドSTUDIO渋谷

デジタルハリウッド株式会社

IT関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクール、デジタルハリウッド（運営会社：デジタルハリウッド株式会社、本社/本校：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：春名啓紀、学長：杉山知之）が運営をする、新しい学びのスタイルを通して多様なライフスタイルを支援し全国へ展開している、Webと動画について学べるラーニングスタジオ『デジタルハリウッドSTUDIO』のSTUDIO渋谷では、2025年10月より、第一線で活躍する企業やクリエイターと直接出会い、学び、共創できる場となる「ワークアウトプログラム」 を開始いたします。

「ワークアウトプログラム」は、受講生が現場で活躍する企業やクリエイターと直接交流し、学んだスキルを現場でどう活かすかを実践的に学べるプログラムです。

教育機関と企業が連携することで、次世代クリエイター育成の新しいモデルを目指します。

本プログラムでは単なるスキル習得に留まらず、実際の現場で求められる制作体験、チームワーク、クライアント対応力などを体験することで、転職・副業・現職活用といった多様なキャリアの選択肢に直結する学びを提供します。

本プログラムを通じて、学習の「終わり」をキャリアの「始まり」へとスムーズに接続し、受講生が卒業後に活躍できる道筋を切り拓いていきます。

■取り組みの背景と狙い

デジタルハリウッドには、長年培ってきたキャリア支援の知見と企業ネットワークがあります。

その強みを活かし、受講生と企業・クリエイターがリアルに出会い、現場の視点や経験を共有できる場を設けることで、仲間づくりや人脈形成、アイデアの共有を促進します。これにより、スキル習得にとどまらず、卒業後も長く活躍し続けるための素地を養うことを狙いとしています。

「学んで終わりにしない学習」を実現するために、受講中から現場の企業やクリエイターと出会える仕組みとして、本プログラムを立ち上げました。

■プログラム概要

本プログラムは、デジタルハリウッドSTUDIOで開講しているすべてのコース（Webデザイン、グラフィックデザイン、動画コースなど）の受講生が参加できる特別プログラムです。受講生が日々の学習で培ったスキルを、現場で活躍する企業・クリエイターとの対話や実践を通じて広げ、今後のキャリア形成や実務へのステップに直結させていくことを狙いとしています。具体的には、企業訪問先での実践講義や現場で活躍するクリエイターによるワークショップなど、学びを広げるための多彩なプログラムを月に1回のペースで行います。それぞれの専攻の枠を越えて参加できることで、多様なスキルや視点を持つ仲間と交流でき、学びの幅が一層広がります。

下記に「ワークアウトプログラム」の参加企業とプログラム、クリエイターの皆さまをご紹介いたします。

※本リリースで紹介したプログラムは一部となります。今後も、現場で活躍するクリエイターや企業と連携し、順次新たなプログラムを発表予定です。

【株式会社ロフトワーク】

会場：Loftwork COOOP 10（東京都渋谷区道玄坂1-22-7 道玄坂ピア10F）

内容： 「クリエイターのためのプロジェクトマネジメント ～プロセスデザインという武器～」

本プログラムは、優れたアウトプットを生み出すだけでなく、プロジェクト全体を成功に導くための「プロジェクトマネジメント（PM）思考」の習得を目指します。近年、AI の進化によりデザイン制作のあり方が大きく変化し、自身のキャリアに不安を抱える方も多いのではないでしょうか？こうした時代において、クリエイターが真に価値を発揮するためには、制作スキルに加え、クライアントとの円滑なコミュニケーション、スケジュール・予算管理、そしてリスク対応といった「プロジェクトを動かす力」が不可欠です。本プログラムでは、国際認定資格PMP(R)をもつ講師が、世界標準の知識体系ガイド『PMBOK(R)』をクリエイター向けに「超訳」。実践的なワークを通して、プロジェクト全体の価値を向上させるために必要なスタンスを伝えていきます。

講師：基 真理子（株式会社ロフトワーク HRディレクター）

兵庫出身、京都在住。フリーター時代にWebの世界に魅了され、独学を開始。百貨店系クレジットカード会社でWeb担当を経て、2018年ロフトワーク入社。ディレクター・PMとして、大規模Webリニューアルやイベント企画運営に携わる。また、大学でPM特別授業の講師を務め、KJ法勉強会など「学び」のデザインにも従事。2021年、病をきっかけに「健やかに働くこと」を考え、HRディレクターに就任。採用から育成プログラム開発まで、人に関わる業務を担う。2024年、PMP(R)・PMI-ACP(R)取得。

【株式会社ON】

会場：デジタルハリウッドSTUDIO渋谷

内容：「ON NIGHT『未経験の私が世界に表彰されるまで』」

デザイン経験ゼロからキャリアをスタートさせ、Webデザイナー、そしてディレクターとして数々のプロジェクトを成功に導いた大谷氏が、世界的に権威あるwebbyアワードでグランプリを受賞し、最終的に取締役社長に就任するまでの道のりを語っていただきます。技術的なスキルだけでなく、キャリアを切り拓くためのマインドセットや、これからデザイナーやWeb/IT業界へチャレンジをする人へアドバイスなどを解説します。終了後には、登壇者と参加者の皆さんが直接交流できる座談会も予定しています。プログラムで感じた疑問や、個別のキャリア相談など、ざっくばらんに話せる貴重な機会です。

登壇者：大谷真以（株式会社ON 取締役社長）

明治学院大学 法学部法律学科 卒業

早稲田大学大学院 経営管理研究科（MBA） 在学中

2012年 株式会社ONを創業。

デザイナー/アートディレクターとして、クリエイティブプロジェクトを多数手がける。 受賞歴：Webby Awards / Awwwards / FWA / CSS Design Awards ほか

登壇者：水津圭里（株式会社ON 人事部 採用担当）

ゲーム業界で2Dデザイナーとしてキャリアをスタートしアートディレクターも兼任。 キャラクター/コンセプトアート/UIデザインなど 現在は株式会社ONで採用を担当

【横浜ファンカンパニー株式会社】

会場：デジタルハリウッドSTUDIO渋谷

内容：「クラフトビール会社の広報・ブランディングの経験から、ファンづくりを取り入れたプロモーション、企画の作り方」

クラフトビールブランド「横浜ビール」で広報・ブランディングを担ってきた横内氏・工藤氏が、ファンづくりを軸としたプロモーションの実践知を共有。ビール×ランニング、ビール×自転車といった異業種コラボを仕掛けてきた経験をもとに、地域・コミュニティを巻き込むイベント設計や、ファンとブランドをつなぐ広報施策を解説します。企業や団体のPRはもちろん、個人クリエイターの活動にも応用できる「ファン（好きになる）づくり」を学べるプログラムです。

登壇者：横内勇人（横浜ファンカンパニー株式会社 代表取締役 共同代表）

1981年、東京都板橋区生まれ。食品メーカー（日本食研株式会社）で営業、マーケティング、営業所長を経験後、2016年より横浜ビールに転職。広報・ファンプロジェクトの部署を設立後、ビール×ランニングの『横浜ビールランニングクラブ』や、ビール×自転車の『横浜ビアバイク』等、ビールを通した数々のプロジェクトを実施。ビールと街づくり、ファンづくりをテーマに横浜の大学や商工会など数多くの場所で講演活動を行う。2024年4月23日クラフトビールの日に起業し、NEWoMan横浜6Fフロア2416MARKET-STAND-POPUPディレクション、横浜ハンマーヘッド前イベント「Yoi Weekend」主催、渋谷キャストスクール運営等、ファン作りをベースとしたプロデュース企画運営を行う。

工藤葵（同 代表取締役 共同代表）

1993年、札幌生まれ。横浜在住。高校生の頃に母親を乳がんで亡くしたことをきっかけに看護師を志す。看護師として経験を積んだ後、医療・介護現場ではない場所で人それぞれの“生きる眩しさ”について向き合いたいと思い2020年独立。

「横浜ビール」の広報に携わりながら写真と文章、広報企画を軸に活動した後に「横浜ファンカンパニー株式会社」を立ち上げる。

【ワークアウトプログラム対象コースのご紹介】

＜Webデザイン・グラフィックデザイン＞

・専科Webデザイナー専攻

・専科グラフィックデザイナー専攻UI強化プラン

など全デザイン関連コース

＜動画制作＞

・専科動画クリエイター専攻 副業・フリーランスプラン

・専科動画クリエイター専攻

など全動画関連コース

ワークアウトプログラムの詳細はこちら :https://school.dhw.co.jp/school/shibuya/event/shibuya-workoutpgm.html

【新しい学び方からキャリアまで相談できる無料説明会 開催中】

デジタルハリウッドSTUDIOでは、皆さまのキャリアや学習に関するあらゆる疑問にお答えする無料個別説明会を実施しています。

全国のデジタルハリウッドSTUDIOでの説明会開催に加え、オンラインでも説明会を開催しております。

説明会の予約はこちら :https://school.dhw.co.jp/form/counseling/

【リスキングを通じたキャリアアップ支援制度について】

本制度の対象コースはこちら(https://school.dhw.co.jp/school/namba/blog/Reskilling.html)をご覧ください。

【本プログラムのお問い合わせ先】

デジタルハリウッドSTUDIO渋谷

TEL：0120-382-810（月曜定休日）

Mail：shibuya@dhw.co.jp

https://school.dhw.co.jp/school/shibuya/

【デジタルハリウッドSTUDIOとは】

『デジタルハリウッドSTUDIO』とは、「好きなことを、好きな時間で、好きな場所で、自分らしく学ぶ。」をコンセプトに、目的や地域に特化した学習スタイルを提供する今までにないラーニングスタジオとして、全国に展開しています。デジタルハリウッド設立より30年以上もの間、多くの実績を生んできた教育ノウハウとメソッドを集約し、確実にスキルが身につくカリキュラムを提供しています。

「ワーク・シフト」が注目されはじめ、働き方が大きく変わる中、併せて生活スタイルも時間の使い方そのものが変化をしはじめ、必然的に"学びのスタイル"も変化をしている流れをいち早く察知し、デジタルハリウッドでは2012年より、この「新しい学びのスタイル」を提供し始めております。

＊デジタルハリウッドSTUDIOでは、若者をはじめ専業主婦や就転職を目指す方、将来的に独立やフリーランスを考えている方など、さまざまな方が世代を超えて学ばれています。

デジタルハリウッド校舎一覧： https://school.dhw.co.jp/school/index.html