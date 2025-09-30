報道関係各位

立教学院（東京都豊島区、理事長：福田裕昭）は、江戸川乱歩にちなんだ体験型ミステリーイベントを2025年10月19日（日）に立教大学池袋キャンパスで開催します。2025年5月にリニューアルオープンした「旧江戸川乱歩邸」の特別開館のほか、落語家・柳家喬太郎師匠と平井憲太郎氏（江戸川乱歩のご令孫）のトークショーや、人気声優・東地宏樹氏による乱歩作品の朗読、乱歩作品『黒蜥蜴』を題材にした推理体験イベントなど、江戸川乱歩とミステリーの世界を存分に体験できるイベントです。

本イベントは、立教大学、東武百貨店池袋店、池袋西口エリア一体で行われる産官学連携フェス『としま！乱歩祭』（10月11日～11月3日）の企画のひとつとして開催されます。

開催概要

日 時：10月19日（日）10：00～17：00

会 場：立教大学池袋キャンパス（https://www.rikkyo.ac.jp/access/ikebukuro/#access05）

※同日に行われる「第63回立教大学ホームカミングデー」内で開催されるイベントです。

推理体験上映イベント 江戸川乱歩『黒蜥蜴（くろとかげ）』

（11：00～13：00、８号館３階 8304教室、申込不要）

推理体験型のイベントです。江戸川乱歩『黒蜥蜴』朗読劇映像の鑑賞後、捜査資料を手掛かりに事件の謎解きに挑戦していただきます。





トークショー＆朗読劇『乱歩の頭の中を覗く』

（14：00～15：30、タッカーホール、申込不要）

江戸川乱歩の傑作短編を落語にした意欲作も発表している柳家喬太郎師匠、乱歩の御令孫である平井憲太郎氏、そして司会の川端健嗣氏が織りなす乱歩トークと、人気声優の東地宏樹氏による乱歩作品の朗読で、乱歩の世界を深掘りします。

江戸川乱歩にまつわるフードメニュー・グッズの販売

（10：00～数量限定・なくなり次第終了、本館前 展示館付近）

ホームカミングデーではキッチンカーで様々な飲食物を提供しますが、江戸川乱歩にまつわるメニューも本イベント限定で販売します。

◆ 20の具材が詰まった『二十面相パフェ』 ◆ 立教カラーである紫を彩った『St. Paul’s Tea』 など

そのほか推理体験セットや乱歩関連グッズを販売します。



二十面相パフェ



St. Paul’s Tea





旧江戸川乱歩邸 特別開館

（10：00～17：00、旧江戸川乱歩邸、予約不要）

通常は月水金のみに開館している旧江戸川乱歩邸ですが、本イベントにあわせて特別開館を実施します（※）。乱歩の執筆への姿勢や、人となりが垣間見える貴重な資料を閲覧できる展示室も新設されました。観覧無料です、ぜひこの機会にご観覧ください。

新設された展示室

※『としま！乱歩祭』期間中、10月11日（土）、21日（火）、11月3日（月）にも特別開館を実施します

（開館スケジュールはこちら：https://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rampo/#opening）

『としま！乱歩祭』開催概要

（主催：立教学院・東武百貨店、協力：豊島区、企画協力：池袋ミステリータウン）

期 間：2025年10月11日（土）～11月3日（月）

会 場：立教大学池袋キャンパス、東武百貨店池袋店、池袋西口エリア





立教大学池袋キャンパス内にある旧江戸川乱歩邸を中心に、『豊島区をミステリーの聖地に』を合言葉に、2023年からさまざまなイベントを開催しています。江戸川乱歩没後60周年にあたる本年、江戸川乱歩（1894年10月21日生）の生誕月にあわせて豊島区一体となってミステリー体験を楽しめるフェスイベントを実施します。

➔各コンテンツの詳細はこちらから： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000120174.html