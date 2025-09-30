バリューデザイン・タイ、韓国料理レストラン「Banjoo Korean BBQ」へ独自PayとモバイルCRMサービスを提供

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下でキャッシュレスサービス事業を展開する株式会社バリューデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：林 秀治、以下「バリューデザイン」）の海外子会社の１社である、Valuedesign（Thailand）Co.,Ltd.（本社：タイ バンコク）は、Banjoo International Company Limited（本社：バンコク）が展開するBanjoo Korean BBQへ独自PayとモバイルCRMサービスを提供したことをお知らせいたします。

バリューデザインは、小売・飲食店など12万店舗以上に独自 Pay（店舗独自のハウス電子マネー）の発行が可能な「Value Card」を提供しています。日本をはじめ、インドやタイへサービスを展開しており、店舗の顧客層拡大やブランドリーチの拡大を支援しています。特にタイにおいては、「LINE」アプリ上に自社の運営に必要なCRM機能を紐づけられるLINEミニアプリを活用し、デジタル会員証の登録情報をもとにした顧客属性の管理、分析から、顧客に応じた販促アプローチが可能なモバイルサービスを提供しています。タイにおけるバリューデザインのサービス導入店舗数は2025年5月時点で約830店舗に拡大しています。

バリューデザインが今回サービスを提供したBanjoo Korean BBQは、伝統的な本場のBBQを楽しめる韓国料理レストランです。現在、タイに1店舗展開しており、専門的な料理技術と韓国でレストランを経営するシェフの家族のレシピを融合させた料理を提供しています。Banjoo Korean BBQは、店舗へのリピート促進を目的に独自PayとモバイルCRMサービスを導入し、9月14日よりお客様への提供を開始されました。

メンバーズカードは、1000バーツのお支払いごとに1ポイントを付与。貯まったポイント数に応じて会員ランクがアップします。

■メンバーズカード「Banjoo Card」について

・メンバーズカードは、1000バーツのお支払いごとに、1ポイントを付与。

・獲得ポイント数によりカードランクが変わります。

・ホワイト、ピンク、ブラックカードに加え、ご招待のお客様限定のプラチナカード※もあります。

※アップデート対象外

■「Banjoo Korean BBQ」について（https://www.facebook.com/BanjooBBQ）

「Banjoo Korean BBQ」は、伝統的な本場の味を楽しめる韓国料理レストランです。お客様は、テーブルで直接調理する韓国式バーベキューを通じ、韓国の食文化の本質を体験できます。韓国出身で家族もレストランを経営するキム・インジンシェフがレストランを率いており、バンコクのタイムズスクエアにある「Arai Soondae」も運営。フランスのル・コルドン・ブルーを卒業したキムシェフは、専門的な料理技術と家族のレシピを融合させ、バンコクで本格的な韓国料理体験を提供しています。

＜株式会社バリューデザイン 会社概要＞

会社名：株式会社バリューデザイン（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：東京都中央区京橋3‐1-1 東京スクエアガーデン14階

URL：https://www.valuedesign.jp/

設立：2006年7月

代表者：代表取締役社長 林 秀治

事業内容：キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。

・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス「Value Card」

・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ「Value Wallet」

・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応「Value Gateway」

・独自Payの導入効果を高めることに特化した、SaaS型のデジタルマーケティングツール「Value Insight」

・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス「Value Gift」

