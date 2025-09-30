全身で自然に動くジェスチャーアバター登場：ビジネス動画や教育動画に最適-Edimakor4.3.0
2025年9月30日
株式会社HITPAW
リモートワークの浸透やオンライン教育、SNSショート動画の普及により、動画コンテンツはビジネスから学習、マーケティングまで幅広く活用されています。一方で、従来のアバターは動きが限定的で、不自然さが残ることが課題でした。
このような背景のもと、動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」は、全身で自然な手振りや表情を交えて話す「ジェスチャーアバター」テンプレートを新たに搭載。よりリアルで訴求力のある動画制作を可能にしました。
Edimakorもっとを見る:https://reurl.cc/vLzV4y
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330833&id=bodyimage1】
Part 1. Ediamkorで新着「ジェスチャーアバター」とは
「HitPaw Edimakor」に新たに追加されたジェスチャーアバターは、全身で自然な手振りや表情を交えながら話すことができるアバターテンプレートです。
テキスト読み上げ（TTS）や録音した音声に合わせてスムーズに口や動きが同期し、よりリアルで視聴者に伝わりやすい動画を作成できます。
さらに、背景は白や緑の単色で出力されるため、クロマキー合成機能を使えばオフィスや教室、イベント会場など、好みのシーンに自由に差し替え可能。プレゼンテーション動画や教育コンテンツにもすぐに活用できます。
字幕アニメーション機能と組み合わせれば、SNS向けショート動画でも高い視認性を実現し、視聴者の関心を引き続けることが可能です。
Part 2. Ediamkorでジェスチャーアバターの利用手順
Step 1：アバターを選択
ライブラリから好みのジェスチャーアバターを選びます。
全身で自然に動くため、プレゼンや教育用にも適しています。撮影モデルを用意する必要がなく、準備コストを削減できます。
AIアバター機能ページ:https://reurl.cc/MzQqLL
Step 2：音声を入力
テキスト読み上げ（TTS）または録音した音声をアップロード。
ナレーション付きのビジネス動画や講義動画が、撮影なしで完成し、制作時間を大幅に短縮できます。
TTS機能ページ:https://reurl.cc/3MnvZj
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330833&id=bodyimage2】
Step 3：字幕アニメーションを追加
音声から自動生成された字幕にアニメーションを設定。
一文字ずつポップアップさせれば、SNSショート動画で視聴者の注目を引きつけやすくなります。編集知識がなくても直感的に仕上げられるのが特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330833&id=bodyimage3】
Step 4：背景をクロマキーで変更
白や緑の単色背景を、オフィス、教室、イベント会場などに差し替え可能。動画の用途に合わせた演出が簡単にでき、幅広いシーンで活用できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330833&id=bodyimage4】
Part 3. ジェスチャーアバター おすすめ理由
ジェスチャーアバターの登場により、動画制作は大きく効率化されます。撮影や外注にかかるコストを削減しつつ、誰でも短時間でプロ品質の動画を制作可能。特にプレゼンテーションやオンライン教育、SNS動画では、自然な動きが視聴者の理解度やエンゲージメントを高める効果が期待できます。
