4DDiG 4コマ漫画コンテスト開催！あなたの創造性を発揮しよう！
画像に登場する4DDiGのイメージキャラクター「DIGDIG」をご存知ですか？
失われたデータを探し出す名探偵で、削除ファイルを可愛い毛玉に変身させたり、壊れたデータ空間をパルクール場で駆け巡るのが得意な、好奇心旺盛で楽天的、困っている人を放っておけないお助けの天才です！
このたび、そんなDIGDIGたちが活躍する4コマ漫画コンテストが開催されています！4DDiGの製品を使って、あなたのデジタルライフをテーマにした面白い、心温まる、または役立つ4コマ漫画を投稿してみませんか？
■ 特設ページ：https://x.gd/F5NSy
★ 応募・投票期間
2025年9月29日（月）～ 2025年10月24日（金）24:00まで
★ 応募要項（作品形式要件）
ファイル形式: JPG/JPEG/PNG
推奨サイズ: 1500px × 2000px （3:4比率）
最低サイズ: 短辺が1000px以上
ファイルサイズ: 1枚につき2MB以内
投稿方法: 応募フォームよりご投稿ください。
コンテスト素材: DIGDIGのイメージキャラクター素材もダウンロードして利用可能です！
★ 豪華賞品一覧
あなたの作品が入賞すれば、以下の豪華賞品を手に入れるチャンス！
■ iPhone 17 Pro × 1名
■ Nintendo Switch × 2名
■ Panasonicコーヒーメーカー × 3名
■ スターバックス券 & Amazonギフト券 × 10名
★ 投票に参加しよう！
投稿された作品の中から、お気に入りの作品を応援できます！
基本ルール: 全ユーザーに1票の基本投票権が付与されます。
追加投票: X（旧Twitter）、Instagram、Facebook、ブログなどのSNSで本イベントをシェアすると、追加でもう1票獲得できます！
素敵な作品に「いいね」をして、あなたの「推し」に力を貸しましょう！
★ いますぐ応募して、豪華賞品をゲット！
4DDiGの各種製品（Data Recovery、File Repair、Partition Manager、Disk Copy、Duplicate File Deleter、DLL Fixerなど）を使って、あなたのインスピレーションを形にしましょう。
あなたの創造性あふれる4コマ漫画のご応募をお待ちしています！
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
