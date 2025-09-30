『サイゾー』2025年11月号、本日発売！「異形と異端」が動かすニッポン論を総力特集
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330826&id=bodyimage1】
サイゾー2025年11月号、本日発売！
―巻頭特集「異形と異端」が動かすニッポン論―
情報が氾濫する時代に、既存メディアが報じきれない事実を掘り起こし、独自の切り口で検証する『サイゾー』。2025年11月号（本日発売）は、社会や文化の深層に潜む“異端の力”に迫る巻頭特集「異形と異端」が動かすニッポン論をお届けします。
俳優・横浜流星がまとう“闇と野性味”のオーラの正体を徹底取材するほか、大河ドラマ『べらぼう』、参政党のメディア戦術、ジャンル映画や民俗ホラーの最前線など、多角的な視点から“異形”と“異端”が動かす現代日本のリアルを読み解きます。
さらに、かとうれいこ27年ぶりの写真集発売記念ロングインタビュー、世界が認めた帽子職人・日爪ノブキの「人類帽子計画」、Small Circle of Friendsが語る音楽と人生のブレンド哲学など、幅広いカルチャー記事も充実。
特別企画では、注目俳優・木竜麻生の現在地、世界のロックスターに愛されるシルバージュエリーブランド「サーティーンデザインズ」、そしてマッチングアプリが変えた恋愛観を徹底特集。SNSで話題沸騰の「くすぐり美女グラビア」も見逃せません。
苫米地英人、井川意高、宮台真司×神保哲生、辛酸なめ子、町山智浩など豪華連載陣も健在。知と欲望が交差する刺激的な一冊です。
■発売概要
タイトル：『サイゾー』2025年11月号
発売日：2025年9月30日（火）
発行：株式会社サイゾー
■今すぐ購入・予約する
・Amazon.co.jp限定版（橘和奈ポスター付き）はこちら
→ https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSKHGY4Z/
・通常版はこちら（書店・ネット書店共通）
→ https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ9YS7LR/
・Kindle版（電子書籍版）を今すぐ読む
→ https://www.amazon.co.jp/dp/B0DS6LX7D8/
「なぜ、国民的アイドルのゴシップは一部の週刊誌でしか報じられないのか？」
そんな疑問を持つ読者にこそ届けたい、既存の情報に満足できない方にこそ読んでほしい一冊。
ニュースの“真相”と“深層”に迫る『サイゾー』最新号にご期待ください。
配信元企業：株式会社サイゾー
サイゾー2025年11月号、本日発売！
―巻頭特集「異形と異端」が動かすニッポン論―
情報が氾濫する時代に、既存メディアが報じきれない事実を掘り起こし、独自の切り口で検証する『サイゾー』。2025年11月号（本日発売）は、社会や文化の深層に潜む“異端の力”に迫る巻頭特集「異形と異端」が動かすニッポン論をお届けします。
俳優・横浜流星がまとう“闇と野性味”のオーラの正体を徹底取材するほか、大河ドラマ『べらぼう』、参政党のメディア戦術、ジャンル映画や民俗ホラーの最前線など、多角的な視点から“異形”と“異端”が動かす現代日本のリアルを読み解きます。
さらに、かとうれいこ27年ぶりの写真集発売記念ロングインタビュー、世界が認めた帽子職人・日爪ノブキの「人類帽子計画」、Small Circle of Friendsが語る音楽と人生のブレンド哲学など、幅広いカルチャー記事も充実。
特別企画では、注目俳優・木竜麻生の現在地、世界のロックスターに愛されるシルバージュエリーブランド「サーティーンデザインズ」、そしてマッチングアプリが変えた恋愛観を徹底特集。SNSで話題沸騰の「くすぐり美女グラビア」も見逃せません。
苫米地英人、井川意高、宮台真司×神保哲生、辛酸なめ子、町山智浩など豪華連載陣も健在。知と欲望が交差する刺激的な一冊です。
■発売概要
タイトル：『サイゾー』2025年11月号
発売日：2025年9月30日（火）
発行：株式会社サイゾー
■今すぐ購入・予約する
・Amazon.co.jp限定版（橘和奈ポスター付き）はこちら
→ https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSKHGY4Z/
・通常版はこちら（書店・ネット書店共通）
→ https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ9YS7LR/
・Kindle版（電子書籍版）を今すぐ読む
→ https://www.amazon.co.jp/dp/B0DS6LX7D8/
「なぜ、国民的アイドルのゴシップは一部の週刊誌でしか報じられないのか？」
そんな疑問を持つ読者にこそ届けたい、既存の情報に満足できない方にこそ読んでほしい一冊。
ニュースの“真相”と“深層”に迫る『サイゾー』最新号にご期待ください。
配信元企業：株式会社サイゾー
プレスリリース詳細へ