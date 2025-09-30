2025年12月3日（水）「楓工務店/アイコニグループ視察会 in 奈良」実施決定！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

「リアル」にこだわった学びの機会を提供している一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）では、役員企業並びに会員企業の現地視察会を定期的に実施しております。2025年は２月にセイズ株式会社、3月に株式会社ブルーハウス、5月に平松建築株式会社、7月にYKK AP株式会社、9月には紀の国住宅株式会社の視察を実施してきました。

12月には今年度7回目となる楓工務店/アイコニグループ株式会社への視察が決まっております。

「楓工務店/アイコニグループ視察会 in 奈良」開催

本年早くも7回目となる今回の視察先は、奈良県で注文住宅着工棟数No.1を誇り、11年で売上3億7,000万円から41億円、12年で社員数7名から127名へと成長を遂げた楓工務店・アイニコグループです。総合展示場のモデルハウス視察に加え、最新の完成物件、着工中の現場見学、さらに分科会では「楓工務店の戦略」について田尻社長より詳しくお話しいただきます。

開催は2025年12月3日(水)に決定しており、JGBA加盟企業の方はもちろん、未加盟企業の皆様もご参加いただけます。

お誘いあわせの上、ぜひご参加ください！

視察会では…

★奈良県の総合展示場で楓工務店モデルハウス2棟視察！

★楓工務店の最新完成物件と着工中の現場を視察！

★分科会で田尻社長に「楓工務店の戦略」をお話いただきます！

【開催概要】

イベント名：「楓工務店/アイコニグループ視察会 in 奈良」

開催日時：2025年12月3日(水) 13:00～18:00

開催場所：奈良県（リアルのみ開催）

参加費：《JGBA加盟企業》10,000円（税込）／1人

《JGBA未加盟企業》35,000円(税込)／1人

※視察会当日にJGBAにご入会された場合10,000円キャッシュバックいたします！

詳細：https://jgba.net/event/2025-12-3-jgba-seminar/

【プログラム】

12:30-13:00 視察会受付（JR奈良駅西口ロータリー）

13:20-14:00 視察１. 登美ヶ丘展示場

14:20-14:50 視察２. 着工中現場

15:10-15:40 視察３. 完成現場

16:00-16:15 休憩

16:15-18:00 分科会（KAEDE Base)

18:30-21:00 懇親会（中国料理 百楽奈良※近鉄奈良駅近くのお店です）

※懇親会不参加の方はバスでJR奈良駅まで送迎いたします。

※懇親会費実費（5,000～8,000円）

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。

【お申し込み方法】

1 視察会詳細（https://jgba.net/event/2025-12-3-jgba-seminar/）

2 申込みフォームより参加登録をお願いいたします。

※1社3名まで定員30名

楓工務店/アイコニグループ株式会社 紹介

1997年4月 創業

2007年2月 株式会社楓工務店設立

2015年1月 外装リフォーム・アフター専門部署ガイソー事業部発足

2018年1月 リフォーム・リノベーション事業部発足

2020年12月 登美ヶ丘展示場（ABCハウジング 奈良・登美ヶ丘住宅公園内）OPEN

2023年４月 社員100名突破

2024年７月 アイニコグループ株式会社へ社名変更

2025年８月 障害福祉事業「放課後等デイサービス かえでFC」オープン

※一部省略

企業HP：https://www.kaedekoumuten.jp/

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net