実物大のあの怪獣が、、、5年の時を経て更なる境地へ！ ニジゲンノモリ『ゴジラ迎撃作戦』5周年企画、始動 ～2025年10月より様々な企画がスタート！オリジナル新キービジュアルが大公開～
「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション『ゴジラ迎撃作戦』では、オープンから5周年を記念したアニバーサリー企画が、2025年10月10日より始動いたします。
2020年10月10日にオープンした『ゴジラ迎撃作戦』は、2025年10月10日に5周年を迎えます。コロナ禍を乗り越え、今では国内外から多くのお客様がご来場される本アトラクションも、5周年を機に更なるゴジラの世界観と夢中になれるニジゲン体験を提供するため、さまざまなアニバーサリー企画を実行してまいります。
まず第1弾として、5周年を記念した新たなキービジュアルが大公開！紫色の禍々しい輝きと大地を蹂躙するゴジラの迫力を感じられる新デザインとなりました。さらに！アトラクション入場チケットの事前予約特典で配布しているオリジナルポストカードが、10月10日より、数量限定で新キービジュアルに変更されます。新たなデザインでさらに進化する『ゴジラ迎撃作戦』でスリル満点のお出かけを楽しもう！
また、『ゴジラ迎撃作戦』5周年企画では、他にも多くの企画が進行中！詳細は決定次第公開いたします。ワクワクが止まらないアニバーサリー企画とともに、ニジゲンノモリ『ゴジラ迎撃作戦』で秋のお出かけを楽しみつくそう！
■『ゴジラ迎撃作戦』5周年企画 概要
開催：
2025年10月10日（金）より
営業時間：
10：00～22：00（最終入場 20：00）
内容：
『ゴジラ迎撃作戦』5周年を記念する、さまざまな企画を開催いたします。
第1弾／新キービジュアル大公開＆事前予約特典「オリジナルポストカード」の新デザイン版を数量限定で配布。5周年を記念し、紫色の禍々しい輝きとゴジラの迫力がデザインされた、アトラクションの新キービジュアルを公開いたします。さらに、入場チケットの事前予約特典として配布される「オリジナルポストカード」に、新キービジュアルが新登場。10月10日より、数量限定で配布いたします。
料金：
各種チケット内容は公式HPよりご確認ください
URL：https://www.asoview.com/channel/tickets/bBgC69q9w4/
HP：https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。
参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅（せんめつ）する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。
世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！
「ゴジラ迎撃作戦」ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！
■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要
「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。
室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。
https://awaji-grandchariot.com/room/3416/
TM & （C） TOHO CO., LTD.
