国内最大級の美の祭典「ダイアナ ゴールデン・プロポーションアワード2025」開催

株式会社Dstyleホールディングス

プロポーションづくりの総合コンサルティング企業、株式会社ダイアナ（東京都渋谷区

代表取締役会長兼社長：徳田充孝）が後援する、一般社団法人日本プロポーション協会主催の日本最大級の美の祭典「ダイアナ ゴールデン・プロポーションアワード２０２5」が2025年9月13日(土)に横浜アリーナにて開催されました。

全国から選ばれたファイナリストが集結し、健康的で美しいプロポーションを競い合い、各部門のグランプリが決定しました。

【審査員】左から

ヘアメイクアップアーティスト/美容家 小椋ケンイチさん(おぐねぇ)

株式会社世界文化社 家庭画報 編集長 三田真理子さん

ジュエリープロデューサー/一般社団法人日本プロポーション協会理事 根津仁香さん

トータルビューティアドバイザー/一般社団法人日本プロポーション協会名誉会員 スティーブン・ヘインズさん

ＩＹＧ ビューティーアカデミー代表 ミスインターナショナル2012 世界NO.1 吉松育美さん

■コンテスト概要

日本初の”年代別コンテスト”として1990年に誕生した「年代別ゴールデン・プロポーションコンテスト」、2014年に誕生した「年代別Dstyleコンテスト」、2023年に誕生した男性対象の「メンズダイア二ストコンテスト」の３つのコンテストを開催します。

「年代別ゴールデン・プロポーションコンテスト」とは、昨年ダイアナサロンに通って、健康的に美しくなった20代から70代以上の女性を対象にしたコンテストです。

「年代別Dstyleコンテスト」とは、長年ダイアナサロンに通い続け、理想の体型を維持している20代から70代以上の女性を対象にしたコンテストです。

「メンズダイア二ストコンテスト」とは、男性もいつまでも健康的でかっこよくいたいとダイアナを始められた方を対象にしたコンテストです。

■グランプリ受賞者

第36回年代別ゴールデン・プロポーションコンテスト

氏名：杉山 沙緒理 さん

サロン名：ダイアナ ジュエル(栃木県)

【変化度】

体重(初回値)103.1kg→(現在値)55.3kg (変化値)-47.8kg

ウエスト(初回値)96.2cm→(現在値)60.2cm (変化値)-36.0cm

ヒップ(初回値)116.2cm→(現在値)89.0cm (変化値)-27.2cm

第11回年代別Dstyleコンテスト

氏名：大友 貴美子 さん

サロン名：ダイアナ Sパルト(茨城県)

【変化度】

体重(初回値)67.1kg→(現在値)54.8kg (変化値)-12.3kg

ウエスト(初回値)71.0cm→(現在値)63.5cm (変化値)-7.5cm

ヒップ(初回値)96.5cm→(現在値)88.7cm (変化値)-7.8cm

第2回メンズダイア二ストコンテスト

氏名：山口 祥大 さん

サロン名：ダイアナ ベリーベリー(静岡県)

【変化度】

体重(初回値)125.9kg→(現在値)71.0kg (変化値)-54.9kg

腹囲(初回値)124.0cm→(現在値)78.0cm (変化値)-46.0cm

ヒップ(初回値)127.0cm→(現在値)94.0cm (変化値)-33.0cm

■株式会社ダイアナについて

「女性美の原点はプロポーションの美しさにある」という理念のもと、プロポーションづくりの総合コンサルティング企業として全国に約740サロンを展開し、97万人以上※にコンサルティングを実施。健やかなプロポーションづくりによる美の満足を多くの女性に提供する女性美のトータルソリューションカンパニー。(※2024年12月末現在)

・会社名：株式会社ダイアナ

・Dstyle group.代表 代表取締役会長兼社長：徳田充孝

・本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23

・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・外国法人上海ダイアナ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/