“カッコよさ”に特化したキャラクター表現を深掘りする技法＆メイキング集『世界が認めたプロ絵師のキャラクターイラスト究極テクニック カッコいい表情・骨格・筋肉・世界観』2025年9月30日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『世界が認めたプロ絵師のキャラクターイラスト究極テクニック カッコいい表情・骨格・筋肉・世界観』を2025年9月30日（火）より全国書店にて発売いたします。
世界基準のキャラクターイラストとは――？ トップイラストレーター21名が集結した、豪華イラスト＆メイキング集！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330705&id=bodyimage1】
個人画集、カバーイラスト、キャラクターデザイン、TCG、ゲーム業界など、世界を舞台に活躍する実力派イラストレーター21名が集結！
“カッコいいイラスト”を得意とする彼らによる、圧巻のビジュアル集。
本書のための描き下ろしを含む渾身の作品群は見る者の感性を刺激し、圧倒的なビジュアル体験をもたらします。
さらにイラストのメイキング、作家による解説も併せて掲載。
顔立ち・表情・骨格・筋肉、そして世界観の構築に至るまで、プロならではの視点と技術が凝縮された、創作資料としても価値の高い一冊です。
参加作家は、SNSでも高い人気を誇る業界第一線で活躍する豪華ラインナップ。
“世界に通じるカッコよさ”を追求した、ファンはもちろん創作を愛するすべての人に贈る、圧倒的完成度の技法＆イラスト集です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330705&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330705&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330705&id=bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12404
【商品情報】
世界が認めたプロ絵師のキャラクターイラスト究極テクニック カッコいい表情・骨格・筋肉・世界観
●定価：2,640円（本体2,400円＋税10％）
●著者：サイドランチ
●ISBNコード:978-4-7986-3944-4
●JAN コード：9784798639444
●判型：B5ワイド判 160ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
世界基準のキャラクターイラストとは――？ トップイラストレーター21名が集結した、豪華イラスト＆メイキング集！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330705&id=bodyimage1】
個人画集、カバーイラスト、キャラクターデザイン、TCG、ゲーム業界など、世界を舞台に活躍する実力派イラストレーター21名が集結！
“カッコいいイラスト”を得意とする彼らによる、圧巻のビジュアル集。
本書のための描き下ろしを含む渾身の作品群は見る者の感性を刺激し、圧倒的なビジュアル体験をもたらします。
さらにイラストのメイキング、作家による解説も併せて掲載。
顔立ち・表情・骨格・筋肉、そして世界観の構築に至るまで、プロならではの視点と技術が凝縮された、創作資料としても価値の高い一冊です。
参加作家は、SNSでも高い人気を誇る業界第一線で活躍する豪華ラインナップ。
“世界に通じるカッコよさ”を追求した、ファンはもちろん創作を愛するすべての人に贈る、圧倒的完成度の技法＆イラスト集です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330705&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330705&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330705&id=bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12404
【商品情報】
世界が認めたプロ絵師のキャラクターイラスト究極テクニック カッコいい表情・骨格・筋肉・世界観
●定価：2,640円（本体2,400円＋税10％）
●著者：サイドランチ
●ISBNコード:978-4-7986-3944-4
●JAN コード：9784798639444
●判型：B5ワイド判 160ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ