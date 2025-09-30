応急手当の知識と技術を深める機会に　「第28回赤十字救急法競技会」を開催

写真拡大 (全4枚)

日本赤十字社神奈川県支部

　令和8年1月18日(日)に大和スポーツセンターにて、「赤十字救急法競技会」を開催します。


参加者(4人1チーム)は、心肺蘇生やAEDを使った一次救命処置をはじめ、けが・熱中症・骨折など傷病に応じた手当を行い、その速さと正確さを競います。


　本イベントは、競技をとおして事故や災害時に自分の身を守ること（自助）、お互いが助け合いながら活動すること（共助）の知識・技術を深める機会として実施。前回は、小学生～70代まで43チーム172人が集まり、大盛り上がりのなか行われました。


　今回もみんなでイベントを盛り上げるため、たくさんのご参加をお待ちしています！


　ぜひ、メディアでご紹介ください。




　　　　　　　　倒れている人への胸骨圧迫


　　　　　　　　　　　前腕の止血

　　　　　　　　　　　足の骨折の固定


■イベント概要■


【日時】令和8年1月18日(日)　10:00～17:00


【会場】大和スポーツセンター(大和市上草柳一丁目1番1号)


【参加費】無料


【競技種目】


　本結びリレー競技　／　三角巾リレー競技　／　総合実技競技


【申込締切日】令和7年11月23日(日)


【イベントに関するお問い合わせ】


　救護課　健康安全係　TEL：045-681-2192




前回参加者の声


「この競技会に向けて、仲間とたくさん応急手当の練習をしてきた。救護や防災の知識を深めることができたので、次回もぜひ参加したい！」




　　　　　　　　　　　　　　　　▲「第27回救急法競技会」で優勝した“川崎市多摩消防団”


開催要項▼


https://prtimes.jp/a/?f=d145306-22-f3d315796cefb7dc47d5a6bef42273f5.pdf


第28回救急法競技会チラシ▼


https://prtimes.jp/a/?f=d145306-22-f16df573be6893a29ac82c3338e721dc.pdf




【プレスリリースに関するお問い合わせ】


日本赤十字社神奈川県支部　総務企画課　企画広報係


TEL: 045-681-2124　


Email: kanagawa-kikaku@kanagawa.jrc.or.jp


随時、お問い合わせください。