応急手当の知識と技術を深める機会に　「第28回赤十字救急法競技会」を開催

日本赤十字社神奈川県支部

令和8年1月18日(日)に大和スポーツセンターにて、「赤十字救急法競技会」を開催します。

参加者(4人1チーム)は、心肺蘇生やAEDを使った一次救命処置をはじめ、けが・熱中症・骨折など傷病に応じた手当を行い、その速さと正確さを競います。

本イベントは、競技をとおして事故や災害時に自分の身を守ること（自助）、お互いが助け合いながら活動すること（共助）の知識・技術を深める機会として実施。前回は、小学生～70代まで43チーム172人が集まり、大盛り上がりのなか行われました。

今回もみんなでイベントを盛り上げるため、たくさんのご参加をお待ちしています！

ぜひ、メディアでご紹介ください。

倒れている人への胸骨圧迫前腕の止血足の骨折の固定

■イベント概要■

【日時】令和8年1月18日(日) 10:00～17:00

【会場】大和スポーツセンター(大和市上草柳一丁目1番1号)

【参加費】無料

【競技種目】

本結びリレー競技 ／ 三角巾リレー競技 ／ 総合実技競技

【申込締切日】令和7年11月23日(日)

【イベントに関するお問い合わせ】

救護課 健康安全係 TEL：045-681-2192

前回参加者の声

「この競技会に向けて、仲間とたくさん応急手当の練習をしてきた。救護や防災の知識を深めることができたので、次回もぜひ参加したい！」

▲「第27回救急法競技会」で優勝した“川崎市多摩消防団”

開催要項▼

https://prtimes.jp/a/?f=d145306-22-f3d315796cefb7dc47d5a6bef42273f5.pdf

第28回救急法競技会チラシ▼

https://prtimes.jp/a/?f=d145306-22-f16df573be6893a29ac82c3338e721dc.pdf

【プレスリリースに関するお問い合わせ】

日本赤十字社神奈川県支部 総務企画課 企画広報係

TEL: 045-681-2124

Email: kanagawa-kikaku@kanagawa.jrc.or.jp

随時、お問い合わせください。