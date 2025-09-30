「シャンパンか、抹茶か」学会イベントで「選べるウェルカムドリンク」に抹茶が登場

株式会社YSF

株式会社YSFが運営する「GreenTeaTokyo」は、2025年9月29日、明治記念館で開催された学会イベントにおいて、出張茶道サービスを実施いたしました。

イベント概要

本イベントでは、ウェルカムドリンク形式での茶道体験を提供。

約400名の参加者が集う学会の開催に際し、シャンパンと並んで抹茶を選べるユニークなスタイルで、伝統的な日本文化を気軽に楽しんでいただきました。

明治記念館の美しい日本庭園を背景に、着物姿のスタッフが一碗ずつ丁寧に抹茶を点て、参加者の皆様に本格的な茶道の雰囲気を体験していただきました。

カジュアルな立食スタイルでありながら、日本の「おもてなし」の心を感じていただける空間となりました。

サービスの特徴

- 柔軟な提供スタイル: ウェルカムドリンクとして、シャンパンなど他の飲み物と並行して抹茶を提供

- 本格的な体験: 着物を着用したスタッフが、その場で一碗ずつ丁寧に点てる

- 出張対応: お客様のご希望の会場へ伺い、茶道体験を提供

今後の展開

GreenTeaTokyoでは、今回のような企業イベント、学会、パーティーなどへの出張茶道サービスを今後も積極的に展開してまいります。

日本の伝統文化である茶道を、より身近に、より気軽に楽しんでいただける機会を提供し、国内外のお客様に日本文化の魅力を発信してまいります。

GreenTeaTokyo について

株式会社YSFが運営するGreenTeaTokyoは、茶道を通じて日本文化の魅力を発信するサービスです。伝統的な茶道の形式を大切にしながら、現代のライフスタイルに合わせた新しい茶道体験を提供しています。

website：https://greenteatokyo.com/

mail：info@greenteatokyo.com

運営元：株式会社YSF 東京都豊島区要町1ｰ6ｰ1 代表：石井友紀

事業内容：茶道体験サービス、出張茶室、日本文化体験プログラム